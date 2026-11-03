Todos los gobernadores fueron invitados por Nación para reunirse con el Papa León XIV

El canciller Pablo Quirno confirmó que el Gobierno ya invitó a la vicepresidenta Victoria Villarruel y a los gobernadores al encuentro que el Papa León XIV mantendrá con autoridades nacionales, representantes de la sociedad civil y el cuerpo diplomático.

La convocatoria incluye a mandatarios provinciales de todos los signos políticos, mientras que los expresidentes “todavía no están incluidos” en la lista. “Al Palacio Libertad están invitados los gobernadores y la vicepresidente”, señaló Quirno.

La recepción será el domingo 8 de noviembre, a las 18.30 horas, pocas horas después de la llegada del pontífice a la Argentina.

La convocatoria provincial no distingue entre aliados y adversarios de la Casa Rosada y los jueces de la Corte Suprema también forman parte de los invitados.

La presencia de mandatarios de todos los partidos ya se había anunciado en septiembre, en una reunión organizativa encabezada por Karina Milei con representantes de la Iglesia y de las jurisdicciones que recibirán al pontífice.

Para justificar la exclusión de los exmandatarios, desde el Gobierno argumentaron que “estarán representados en las fuerzas políticas presentes en el evento”.

Fuente: El Once