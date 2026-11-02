Doble nominación para Chasqui Audiovisual en el Festival de Cine Sindical

Las producciones dirigidas por el cineasta y profesor Mario “Manteka” Martínez integran la Competencia oficial y se proyectarán el miércoles 4 de noviembre en la Inauguración del Festival que reúne lo mejor del cine argentino sobre el mundo del trabajo.

El certamen cinematográfico es organizado por la INCASUR y la Fundación Promoción Humana y se consolidó como un espacio clave para visibilizar las realidades, luchas e historias de la clase trabajadora argentina.

“Sepultureros: trabajando en la ciudad de los muertos” (25 min) Un retrato humano y profundo sobre un trabajo históricamente invisibilizado. La obra se sumerge en la cotidianeidad y las complejas realidades laborales de los trabajadores que desempeñan sus tareas en el Cementerio de Paraná. Producción: Chasqui Audiovisual (2012-2015)

“Escuelas flotantes, ideas firmes” (15 min) Una mirada íntima sobre la educación en el contexto isleño de Victoria. El documental visibiliza el rol fundamental y el esfuerzo del maestro y sus estudiantes para enseñar y estudiar en la escuela pública isleña Alejo Peyret. Producción: AGMER (2010)

Sobre el director

Mario “Manteka” Martínez es cineasta y profesor de Historia entrerriano enfocado en narrar historias con fuerte anclaje social, territorial y laboral. Sus trabajos buscan rescatar los relatos de los sectores populares y las identidades comunitarias que habitualmente quedan al margen de las pantallas comerciales.

Sobre Chasqui Audiovisual

Fundada en 2008, es una productora independiente dedicada a la realización de contenidos documentales con una profunda perspectiva social. Su lema es “documentales con olor a río y sabor a mate amargo”.

Info y contacto

Para ver los documentales: https://chasquiaudiovisual.blogspot.com/

https://www.instagram.com/chasquimanteka

[email protected]

3434802160

https://www.incasur.org/novedades/218-actividades-del-festival-de-cine-sindical

Cronograma

Proyección de “Sepultureros “y “Escuelas flotantes, ideas firmes” el miércoles 4 de noviembre a las 10 hs. en Centro de la Cultura del Trabajo, Alberti 38, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La jornada inaugural contará además con la presencia de destacadas figuras del ámbito sindical y cultural, como el actor Víctor Laplace y dirigentes gremiales. La entrega del Premio Leonardo Favio se llevará a cabo durante el acto de cierre el jueves 5 de noviembre, con un jurado integrado por representantes de RADAR y la participación especial de Nico Favio, hijo del icónico director argentino.

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