La provincia destinó $2.667 millones a los sectores productivos y turísticos de Salto Grande

Representantes del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y organismos provinciales participaron en Paraná de las jornadas de cierre del Programa de Desarrollo e Integración de la Región de Salto Grande. Durante el encuentro se expusieron los resultados del Fondo Multisectorial y se analizaron los aprendizajes que podrían orientar futuras iniciativas de alcance provincial.

Una herramienta para impulsar inversiones privadas

Entre 2020 y 2026, el Fondo Multisectorial de Salto Grande, desembolsó 2.667 millones de pesos en concepto de Aportes No Reembolsables (ANR) para financiar 296 proyectos de inversión de sectores productivos y turísticos. La herramienta alcanzó a empresas de Federación, Concordia y Colón, los tres departamentos comprendidos en el área de intervención del Programa.

Las inversiones respondieron a las características de cada territorio y alcanzaron actividades como citricultura, ganadería, avicultura, producción de alimentos, forestoindustria, metalmecánica, alojamiento y gastronomía, entre otras.

Los aportes del Fondo permitieron cubrir una gran parte de las inversiones realizadas por los beneficiarios para incorporar maquinaria, equipamiento, infraestructura y nuevas tecnologías. Éstas ayudaron a modernizar procesos, reducir costos, mejorar la calidad de los productos y sostener la actividad de numerosos emprendimientos. En el sector turístico, los aportes también fueron muy importantes para acompañar la recuperación posterior a la pandemia.

Durante las presentaciones se destacó la convocatoria especial para inversiones en energías renovables, que permitió concretar 78 proyectos por un total de 1.376 millones de pesos en concepto de ANR. La línea cubrió el 60 por ciento del costo total de cada inversión y respondió al aumento de los costos energéticos que afectaba a empresas productoras y establecimientos turísticos. Mediante estos aportes, los beneficiarios incorporaron paneles solares y otras tecnologías sustentables para generar energía y reducir sus gastos mensuales.

Las jornadas de cierre del Programa contó con la participación de representantes del BID, la Unidad Ejecutora Provincial (UEP), que tuvo a su cargo la ejecución del Programa, el Ministerio de Desarrollo Económico, el Ente Mixto de Turismo de Entre Ríos (Emturer) y la Comisión Administradora para el Fondo Especial de Salto Grande (Cafesg).

El cierre permitió recuperar una experiencia de seis años de trabajo articulado entre organismos públicos, el sector privado, universidades y actores territoriales. Los resultados alcanzados y las lecciones aprendidas ofrecen ahora una base para dar continuidad a las acciones y diseñar nuevas herramientas de apoyo al desarrollo productivo y turístico de Entre Ríos.

Secretaría de Comunicación y Prensa del Gobierno de Entre Ríos

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