Entre Ríos trabaja en un Plan de Acción Preventiva ante el Riesgo Hídrico del fenómeno de El Niño

A partir de un Informe Técnico de Riesgo Hídrico para la provincia de Entre Ríos dado a conocer por la Dirección General de Hidráulica y Obras Sanitarias, dependiente del Ministerio de Planeamiento e Infraestructura, la provincia trabaja en "identificar los sectores más expuestos, establecer prioridades y avanzar con las intervenciones necesarias antes de que se produzcan situaciones críticas con el fin de garantizar la continuidad de los servicios esenciales", precisó el director general de Hidráulica y Obras Sanitarias, Oscar Pintos.

El informe técnico constituye un instrumento para orientar las acciones previstas en el marco de la Emergencia Hídrica declarada en toda la provincia, y el Plan de Acción Preventiva ante Riesgo Hídrico contempla cuatro líneas principales: el fortalecimiento y mantenimiento de defensas; la limpieza y adecuación de canales, alcantarillas y sistemas de drenaje; la protección de infraestructura crítica como hospitales, tomas de agua, caminos y puentes; y la preparación operativa mediante la disponibilidad de maquinaria, bombas, generadores, equipos de rescate y otros elementos necesarios para una eventual emergencia.

En este contexto, Pintos se refirió a la importancia de contar con un diagnóstico que permita anticiparse a los posibles eventos: "La prevención nos permite ganar tiempo y reducir los eventuales riesgos. Mediante este informe nos permite identificar los sectores más expuestos, establecer prioridades y avanzar con las intervenciones necesarias antes de que se produzcan situaciones críticas con el fin de garantizar la continuidad de los servicios esenciales", sostuvo.

El documento analiza las características geográficas e hidrológicas de Entre Ríos y los posibles escenarios asociados al fenómeno de El Niño. El diagnóstico contempla el comportamiento de los ríos Paraná y Uruguay, las precipitaciones en las distintas cuencas y las condiciones de los suelos, y constituye una herramienta para planificar acciones preventivas y fortalecer la capacidad de respuesta de la provincia ante eventuales situaciones de exceso hídrico.

Secretaría de Comunicación y Prensa del Gobierno de Entre Ríos