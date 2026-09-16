Entre Ríos participó del debate federal sobre la nueva ley de Salud Mental

En la oportunidad, el titular de la cartera sanitaria provincial, quien estuvo acompañado por el director general de Salud Mental, Esteban Dávila, sostuvo que es necesario revisar la normativa para mejorar la capacidad de respuesta ante situaciones graves, pero advirtió que cualquier modificación debe garantizar derechos, fortalecer las redes de atención y contemplar las condiciones reales de cada provincia. "No alcanza con cambiar una ley, tenemos que garantizar que el sistema pueda responder cuando una persona necesita atención", señaló Blanzaco.

Ambos participaron del intercambio entre las autoridades sanitarias de las distintas jurisdicciones, quienes compartieron sus posicionamientos respecto de los cambios propuestos a la normativa nacional y plantearon las consideraciones vinculadas con su eventual implementación en los territorios. En este marco, el Ministerio de Salud de la Nación informó que las observaciones y aportes realizados por las provincias serán incorporados al debate que continuará en el Congreso de la Nación.

Desde Entre Ríos se planteó la necesidad de que cualquier actualización de la normativa contemple las distintas realidades de las jurisdicciones y permita construir criterios federales comunes, sin desconocer las particularidades y capacidades de cada territorio. El ministro de Salud provincial sostuvo que "una ley por sí sola no resuelve los problemas de salud mental. Desde Entre Ríos estamos trabajando en potenciar los recursos para transformar la red en un sistema que funcione en su mayor capacidad, con equipos formados, dispositivos fortalecidos y una respuesta adecuada en todo el territorio". Y agregó: "El Estado tiene que estar presente cuando una persona necesita atención y también después, para garantizar la continuidad de los cuidados".

La participación de Entre Ríos en el Cofesa permitió, de este modo, poner en común las experiencias y necesidades de la provincia y contribuir al debate federal sobre las políticas de salud mental, tanto en relación con la actualización del marco normativo como con la planificación de las acciones para los próximos años.

Plan nacional

Otro de los anuncios realizados durante la jornada fue la convocatoria al Consejo Federal de Salud Mental (Cofesama), que retomará su funcionamiento para avanzar en la elaboración del plan nacional de Salud Mental y Consumos Problemáticos 2027-2031. El objetivo del plan será establecer criterios de abordaje comunes frente a los principales desafíos en materia de salud mental y consumos problemáticos, contemplando a la vez las particularidades y necesidades de cada jurisdicción.

En este sentido, Blanzaco destacó la importancia de recuperar este ámbito de articulación federal. "El Cofesama es el espacio más adecuado para avanzar en políticas integrales de salud mental acordes a las demandas y exigencias de la época, con la participación de secretarios, directores y referentes en la materia de todo el país", detalló.

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