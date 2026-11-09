Una docente entrerriana habló ante el Papa y pidió “una economía que reconozca la dignidad de las personas”

La docente paranaense Magalí Jojot compartió ante León XIV la experiencia de una fundación educativa y relató cómo un vecino de un barrio vulnerable logró superar el temor de realizar un trámite bancario. "Los indicadores económicos reflejan solo una parte de la realidad", expresó.

La docente paranaense Magalí Jojot habló ante el papa León XIV durante el encuentro con sindicalistas, empresarios y trabajadores realizado en la Universidad Católica Argentina (UCA), en Buenos Aires. Allí compartió una experiencia vinculada con la inclusión social y la necesidad de construir una economía centrada en las personas.

Durante su intervención, Jojot relató el trabajo de un grupo de jóvenes que decidió impulsar una iniciativa comunitaria. "Nos embarcamos en la aventura de promover una economía con rostro humano", expresó ante el Pontífice, al explicar el sentido de la propuesta.

Para ilustrar esa experiencia, la docente presentó la historia de un vecino de un barrio vulnerable de Paraná que asumió la responsabilidad de administrar la tesorería de una fundación educativa. Sin embargo, su situación laboral informal le generaba temor al momento de realizar trámites bancarios.

Una historia de inclusión y dignidad

"La sola idea de acercarse a una institución financiera le parecía imposible", recordó Jojot. Según explicó, el hombre sentía miedo de firmar documentación en el banco debido a su condición laboral.

La docente contó que decidió acompañarlo durante ese proceso y fue testigo de un cambio significativo. "Su rostro se transformó, era aceptado y pasaba del miedo a la dignidad", manifestó al describir aquel momento.

Con el tiempo, ese mismo vecino se convirtió en la persona que mejor maneja los aspectos legales y contables de la fundación. Para Jojot, la experiencia demuestra la importancia de generar oportunidades que permitan reconocer las capacidades individuales.

Un mensaje sobre el sentido de la economía

A partir de ese testimonio, sostuvo que "los indicadores económicos reflejan solo una parte de la realidad", porque pueden invisibilizar "el miedo, el sufrimiento y también el potencial multiplicador de las personas".

En el cierre de su intervención, recordó la invitación del Papa a "trabajar unidos para levantar las murallas contra la convivencia fraterna" y planteó la necesidad de fortalecer una economía que promueva la inclusión.

Finalmente, la docente de Paraná pidió a León XIV una palabra que ilumine ese camino y contribuya a que el sistema económico funcione "como herramienta para el reconocimiento social y la promoción integral".

Fuente: elonce

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