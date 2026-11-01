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Sociedad Educación

El Museo del Carnaval participó de las XIII Olimpiadas Turísticas

Bajo el lema “Turismo y Transformación Digital” se expusieron vestuarios del Corso Popular Matecito y El Carnaval del País Fiesta Nacional.

1 Nov, 2026, 18:46 PM
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Invitados por la Escuela Secundaria N° 13 “General Manuel Belgrano”, el evento se desarrolló en el Salón de la Escuela en el horario de 19 a 22 horas. Una propuesta educativa donde el turismo, la tecnología y la inteligencia artificial se unieron para aprender, crear y descubrir nuevas formas de conocer el mundo.

 

A través de desafíos, juegos y actividades colaborativas, los estudiantes de nivel secundario con orientación turismo de la ciudad pusieron en acción sus conocimientos, investigan destinos, resuelven problemas y exploran cómo las herramientas digitales están transformando la manera de viajar y conocer el mundo.

 

Los guías del Museo Marcela Faiad y Alejandro Bulay, acompañados por Noelia Amarillo realizaron el montaje en el escenario principal del salón, obteniendo una visualización significativa e imponente, resaltando la premisa del encuentro:

 

La creatividad, la mirada humana, la capacidad de compartir experiencias y el compromiso con un turismo sostenible siguen siendo esenciales e interpela a pensar el turismo del futuro.

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