Detuvieron en Concordia a un narco uruguayo con pedido de captura de Interpol

La Policía de Concordia detuvo en la frontera a un narco uruguayo que estaba prófugo y tenía pedido de captura de Interpol.

La detención del uruguayo se produjo en barrio Belgrano sur, intersección de calles Tucumán y las vías, informó en RADIO MÁXIMA el jefe de Policía de Concordia, José María Rosatelli, quien confirmó además que secuestraron más de 800 mil pesos y 8000 pesos uruguayos, dos celulares, documentación, 28 envoltorios de cocaína con un peso total de 42,6 gramos, además de 33 cartuchos de distintos calibres (.32 y .22), una balanza de precisión y elementos utilizados para el corte de estupefacientes.

El hombre fue identificado como Carlos Damián Araujo, de 51 años, sobre quien pesaba un pedido de captura internacional con alerta roja

“Cuando vio el operativo policial intentó darse a la fuga, pero estaba rodeado en 360 grados”, señaló Rosatelli, quien añadió que “nos habían confirmado desde Uruguay que siempre anda armado, que tuviéramos cuidado, así que estamos seguros de que se descartó de las armas”.

Rosatelli precisó que el hombre “estaba cumpliendo prisión domiciliaria en Salto, Uruguay, por tráfico interno de armas y reiterados delitos vinculados al suministro de estupefacientes. Tenía una condena de 5 años y 6 meses. Hace un mes se lo consideraba prófugo en el Uruguay”.

Explicó además que “el lugar donde lo encontramos está a pocos metros del río Uruguay, dentro de la ciudad pero muy cerca del río, una zona donde es muy fácil pasar cuando está bajo. Es una zona de bañados, con algunas casillas. No sabemos si entró y estuvo en Concordia o iba y venía desde Salto, Uruguay. En una canoa, son 600 metros de una ciudad a otra. Embarcación no encontramos, pero en nuestra zona hay pasadores de una ciudad a otra”.