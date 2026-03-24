Incendio total de un auto en Ruta Nacional 14

A las 15:26 de este martes, se produjo un incendio en la Autovía N°14 km 7, mano Entre Ríos a Buenos Aires, al que concurrió el móvil N° 24 de Bomberos Voluntarios de Ceibas.

Al arribo de la dotación se encuentra un vehículo marca Dodge Chrysler Jouryen, con fuego generalizado sobre el mismo.

Personal de la dotación comenzó con las tareas de extensión y enfriamiento del vehículo y terminar de apagar también pastizales en banquina.

Según el conductor, un hombre de 77 años y una mujer, ambos sin lesiones, con domicilio en Balvanera BS AS, el fuego comenzó en la zona del torpedo y a pesar de usar matafuego para extinguirlo no fue suficiente y se extendió a todo el vehículo, que se dirigía desde República Del Uruguay con regreso a Buenos Aires.

El fuego también afecto pastizales en zona de banquina 30 x 10 mts aproximadamente. Colaboraron con el tránsito policía Ceibas y Gendarmería Vial Ceibas.

Trabajaron en el lugar:

-Policía Ceibas

-Gendarmeria Vial Ceibas

-Una dotación de Bomberos Voluntarios Ceibas regresó a las 16:37 hs. Se aclara que el lugar del incendio del vehículo, está distante a 21 km, del cuartel, debido que se utiliza el retorno del km 14.