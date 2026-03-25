AMET adhiere al paro y convoca a una marcha provincial este viernes

El sindicato de los docentes de escuelas técnicas convoca a una concentración a las 18, en Plaza 1° de mayo. “Traigamos todo para iluminar la noche de lucha docente: celular, velas, antorchas”, dice la convocatoria. Y agrega: “Docentes presentes en las aulas, pero con salarios injustos y reclamos silenciados”:

Disconformidad

La convocatoria parte de la disconformidad del sector con el fracaso de la negociación paritaria salarial, el 2 de marzo, que derivó en la decisión del Poder Ejecutivo provincial de pagar por decreto el aumento rechazado por los gremios.

De ese modo, los dos sindicatos que participan con voz y voto en la mesa paritaria, Amet y la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer), convocan a la huelga y se movilizan este viernes.

El conflicto “continúa vigente”

La última reunión de la comisión directiva de Amet analizó la situación salarial, y ratificó que el conflicto “continúa vigente, debido a la falta de acuerdo paritario y a la decisión unilateral de otorgar una recomposición salarial por decreto”, y fijando una posible fecha de convocatoria a una nueva negociación salarial para dentro de tres meses”.

Se reiteró que dicha propuesta “fue rechazada por la Amet y las demás organizaciones sindicales, por lo cual el conflicto permanece abierto, sosteniéndose las acciones en el marco del Frente Sindical Salarial Docente”.

Propuestas de AMET

En este contexto, y con el objetivo de profundizar la visibilización del reclamo, se resolvió “plantear al Frente Sindical las siguientes propuestas de acciones gremiales:

• Volanteada familiar y realización de clases públicas.

• Colocación de mensajes visibles en el portafolios de cada docente de la provincia, en pizarrones y afiches en establecimientos educativos, con la siguiente consigna: “Docentes presentes en las aulas, pero con salarios injustos y reclamos silenciados”.

• Instalación de pasacalles en instituciones educativas de los distintos departamentos con la misma consigna.

• Implementación de trabajo a “brazos caídos”.

Estas iniciativas, entre otras, “deben formar parte de un plan de lucha con fechas y escenarios concretos”, planteó Amet.

En torno a la “defensa de la Caja de Jubilaciones y Ley 8732”, la reunión del sindicato de los docentes técnicos abordó “con profunda preocupación el intento del Gobierno Provincial de avanzar en la modificación de la Ley de Jubilaciones N.º 8732”.

Se resolvió que este tema “será también tratado en el próximo Congreso Extraordinario de Delegados, donde se pondrá a consideración un documento técnico y político en relación al anteproyecto presentado por el Ejecutivo, el cual carece de precisión normativa al limitarse a enunciar lineamientos generales. Por lo cual se insistirá sobre la urgente necesidad de que el Gobierno dé a conocer el proyecto de ley por cuánto se hace imposible dimensionar con certeza y claridad los efectos que esta iniciativa tendrá sobre el salario de los docentes jubilados, actuales y por venir”.

“Se ratificó como principio irrenunciable la defensa del 82% móvil, así como el rechazo a cualquier intento de reducir el déficit del sistema previsional a costas de una disminución de haberes o un deterioro de las condiciones jubilatorias”, indicó el gremio.

Fuente: Entre Ríos Ahora.