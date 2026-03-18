El hospital de Diamante colapsó por casos de consumos problemáticos

La directora del Hospital San José de Diamante, María José Echenique, confirmó que durante el fin de semana se registró una situación crítica en la guardia, con el ingreso de al menos diez personas que presentaban cuadros de exaltación, descompensación física y episodios de agresividad.

“Este fin de semana hubo un pequeño desborde en cuanto a lo que fue la situación de salud mental”, explicó la profesional, quien remarcó que no se trata de un hecho aislado, sino de una problemática que “viene desde hace tiempo” y que afecta a toda la comunidad.

Según detalló, seis pacientes debieron ser internados y posteriormente derivados a centros especializados, mientras que el resto fue contenido en la guardia. “La mayoría de los casos fueron por problemática de consumo”, indicó a Diamante FM, aunque también se registró un intento autolítico vinculado a una crisis emocional.

Echenique señaló que el hospital no cuenta con la complejidad necesaria para realizar análisis toxicológicos, por lo que no se pudo determinar con precisión qué sustancias fueron consumidas.

“Muchas veces tenemos referencias de familiares, pero este fin de semana no pudimos establecerlo”, sostuvo.

La situación también generó hechos de violencia dentro del hospital. “Se registraron episodios de agresividad, hubo golpes a personal policial y de salud, y se rompieron vidrios”, confirmó.

Desbordados

Además, explicó que el establecimiento no cuenta con infraestructura adecuada para este tipo de pacientes, lo que agrava el escenario.

“La capacidad operativa es finita. Nos quedamos sin camas y tuvimos que internar pacientes en distintas áreas del hospital”, detalló.

En relación al sistema de atención, la directora indicó que el hospital general cumple con la función de contención inicial y estabilización, ya que en la ciudad no existe una guardia de salud mental activa las 24 horas. “El Hospital Colonia no tiene guardia, por lo tanto los casos de urgencia quedan acá”, explicó.

Echenique también advirtió sobre la falta de recursos humanos especializados: “Tenemos un solo psiquiatra y está abocado a niños y adolescentes. Claramente falta capacidad técnica y edilicia”.

Consultada sobre el contexto general, fue contundente: “Estamos en una emergencia en salud mental. Es una situación que nos desborda”.

Finalmente, remarcó la necesidad de un abordaje integral que involucre a toda la comunidad.

“La ayuda tiene que venir desde todos lados: salud, educación, justicia, clubes, medios. Nosotros podemos estabilizar a la persona, pero después tiene que haber una red que la contenga”, concluyó.

Temas Preocupante