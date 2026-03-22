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Sociedad OPERATIVO

Una nueva ablación de órganos en Entre Ríos beneficia a pacientes de todo el país

Trascendió que el donante fue un hombre de 38 años. Los riñones, páncreas, corazón y córneas fueron destinados a pacientes en lista de espera. Intervinieron INCUCAI y CUCAIER.

22 Mar, 2026, 11:54 AM
Imagen de archivo
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En un nuevo gesto de solidaridad y compromiso con la vida, este sábado se llevó adelante un operativo de ablación de órganos en el Hospital Justo José de Urquiza de Concepción del Uruguay. La intervención se realizó bajo estrictos protocolos médicos, en el marco del sistema nacional de donación y trasplante de Argentina.

 

El donante es un hombre de 38 años, cuyos riñones, páncreas, corazón y córneas fueron ablacionados para su posterior trasplante en pacientes que se encuentran en lista de espera, brindándoles una nueva oportunidad de vida.

 

El operativo contó con la participación de equipos médicos especializados provenientes de Córdoba y del Hospital Italiano. Además, un avión sanitario del INCUCAI arribó al aeródromo local alrededor de las 18:00 horas para concretar el traslado de los órganos hacia distintos centros de salud del país.

 

Este tipo de procedimientos pone de relieve la importancia de la donación de órganos como un acto de amor y generosidad, así como también el trabajo articulado entre organismos como el INCUCAI y el CUCAIER, fundamentales para garantizar la logística y transparencia del sistema.

 

La donación de órganos continúa siendo clave para salvar vidas y mejorar la calidad de vida de miles de personas en Argentina.

 

Fuente: elonce.com

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