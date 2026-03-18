Harán reparaciones en una escuela de Ceibas para garantizar mejores condiciones de seguridad

Con el objetivo de garantizar condiciones edilicias seguras y adecuadas para la comunidad educativa, el Gobierno de Entre Ríos llevó adelante la apertura de sobres para la ejecución de obras en la escuela Primaria N° 32 Tierra de Chanas, ubicada en el departamento Islas del Ibicuy.

El establecimiento se sitúa a cuatro kilómetros de Ceibas sobre el camino a Ñancay y cumple un rol fundamental para las familias de la zona. En este marco, la intervención responde a una demanda edilicia vinculada al deterioro de la torre tanque y al sistema de provisión de agua, aspectos que comprometen la seguridad y el normal desarrollo de las actividades escolares.

El proyecto fue elaborado por el equipo zonal de Arquitectura del departamento Islas del Ibicuy, tras un relevamiento. Tiene una inversión oficial de 39.614.321 pesos y un plazo de ejecución de 60 días corridos. La apertura de sobres tuvo lugar en la Dirección General de Arquitectura y Construcciones, dependiente del Ministerio de Planeamiento e Infraestructura, donde se presentaron tres firmas oferentes.