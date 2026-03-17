En 2025 OSER incrementó la cobertura a sus afiliados en 290.869 prestaciones más que en 2024

Desde el gobierno se informó que la cobertura a los afiliados se incrementó en 290.869 prestaciones más que en 2024. La comparación interanual muestra que, durante 2025, OSER amplió la cobertura en los principales rubros de atención en salud.

Los datos oficiales informados a la Oficina Provincial de Presupuesto indican que, lejos de registrarse una reducción en las prestaciones, la cantidad de servicios brindados creció en casi todos los indicadores relevantes respecto de 2024.

En el caso de las consultas médicas, durante 2025 se registraron 1.123.005 atenciones, frente a 1.046.482 del año anterior. Esto representa un incremento de 76.523 consultas, equivalente a un crecimiento del 7,31%.

También se verificó un aumento en las internaciones. Durante 2025 se contabilizaron 43.036 internaciones de afiliados, mientras que en 2024 habían sido 41.775, lo que implica un incremento del 3,02%.

Algo similar ocurrió con las prácticas médicas -incluye radiografías, ecografías, prácticas Bioquímicas, resonancias, etc.- La obra social cubrió 3.869.269 prestaciones en 2025, frente a 3.752.551 en 2024, lo que representa 116.718 prácticas adicionales, con una suba del 3,11%.

En materia de medicamentos, los recetarios cubiertos por la obra social también registraron un crecimiento. Durante 2025 se contabilizaron 1.836.018 recetas, superando las 1.739.651 del año previo, lo que equivale a un incremento del 5,54%.

En términos agregados, el conjunto de estas prestaciones representa 290.869 coberturas adicionales brindadas a afiliados durante 2025 en comparación con el año anterior.

Desde la Obra Social señalaron que estos datos permiten poner en perspectiva algunos cuestionamientos que circularon en los últimos meses: "A pesar de que el sistema sanitario atraviesa una etapa de fuerte presión económica, la cobertura no solo se sostuvo sino que se amplió. Esto es gracias al orden, reducción del déficit y la gestión de nuevos convenios que beneficien a los afiliados", concluyeron.

En ese contexto, desde OSER se entiende que el panorama dista de ser el ideal, pero señalan que el objetivo de la gestión continúa siendo ordenar el sistema, mejorar la eficiencia en la administración de los recursos y garantizar la continuidad de las prestaciones para los afiliados.