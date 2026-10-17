Contaminación: Invitan a funcionarios provinciales y a jueces a realizarse análisis de sangre y de orina

La Asamblea Ciudadana Ambiental de Concepción del Uruguay invitó públicamente al gobernador, los legisladores y funcionarios judiciales a realizarse análisis de sangre y de orina para medir su nivel de contaminación.

El ambientalista Daniel Ballester anunció que “haremos publicar los resultados en forma estadística, no con nombre y apellido sino con confidencialidad”, y agregó que sugiere que los estudios sean coordinados por el doctor Damián Verzeñassi, reconocido profesional que tuvo a su cargo hace algunos años los “campamentos sanitarios”.

Ballester se refirió a los informes brindados por la científica argentina del Inta y del CONICET, Virginia Aparicio, quien participó de un estudio internacional que demostró mediante análisis la presencia de herbicidas y plaguicidas entre personas de Buenos Aires, en una muestra que incluyó el campo y la ciudad.

“La doctora Aparicio nos está brindando información que era desconocida, y es alarmante. Cáncer, alzheimer, parkinson…se siguen sumando enfermedades…”, manifestó Ballester en el programa “Agenda crítica”, que conduce el periodista Fabián Magnotta por Radio Máxima de Gualeguaychú.

Ballester, que es profesor de Historia y Educación Cívica, dijo también que en caso de que los funcionarios se nieguen, se recurrirá a voluntarios en Entre Ríos para la realización de análisis tal como se hizo entre bonaerenses.

“Tenemos que repensar hacia dónde vamos con la producción. Existe la agroecología y existe la soberanía alimentaria”, remarcó el ambientalista.

En la misma línea, Ballester lamentó que “ahora el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos se retrotrae en lo que habíamos avanzado, y tenemos que empezar la lucha nuevamente para que se mantengan las distancias para la fumigación”.