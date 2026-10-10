Crecida del río Uruguay: prevén que el agua supere el nivel de evacuación en Boca del Gualeguaychú

La Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU) difundió este sábado 10 de octubre un nuevo informe hidrológico en el que advierte sobre una crecida del río Uruguay aguas abajo de la represa de Salto Grande, con niveles que podrían superar las marcas de alerta y evacuación en diferentes puertos de la región.

Según el reporte elaborado por el Departamento de Hidrología de la Secretaría Técnica de CARU, la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande informó que hasta las 15 horas del domingo el caudal medio diario evacuado oscilará entre 18.000 y 19.000 metros cúbicos por segundo.

En ese contexto, se prevé que las alturas máximas en los puertos de Concordia y Salto no superen los 11,90 y 12,20 metros, respectivamente, mientras que el nivel del embalse tenderá a los 32,30 metros, con los vertederos abiertos.

Boca del Gualeguaychú podría superar el nivel de evacuación

Uno de los datos más importantes del informe está relacionado con Boca del Gualeguaychú, donde se estima que el río podría alcanzar una altura de 3,20 metros.

Este valor se ubicaría por encima de los 2,90 metros establecidos como nivel de alerta y de los 3,10 metros correspondientes al nivel de evacuación.

La proyección está condicionada a que Salto Grande alcance el caudal máximo previsto de 19.000 metros cúbicos por segundo y a que se mantengan determinadas condiciones en el Río de la Plata, particularmente una altura de 2 metros respecto del cero local en Nueva Palmira.

CARU aclaró que, en Boca del Gualeguaychú y Fray Bentos, los niveles estimados podrían alcanzarse antes debido a la influencia de la elevación del Río de la Plata.

Las alturas previstas en otros puertos

El informe también presenta estimaciones para diferentes localidades ubicadas aguas abajo de Salto Grande.

En Colón, el río podría alcanzar los 7,70 metros, superando el nivel de alerta de 7,10 metros y acercándose al nivel de evacuación, establecido en 7,90 metros.

En Paysandú, se proyecta una altura de 6,75 metros, por encima de la alerta de 4,39 metros y próxima al nivel de evacuación de 6,89 metros.

Por su parte, en Concepción del Uruguay se esperan 6,15 metros, cuando la alerta se establece en 5,30 metros y la evacuación en 6,30 metros.

En Fray Bentos, la altura estimada es de 3,20 metros, por debajo de sus niveles de alerta y evacuación.

De acuerdo con las estimaciones, estos valores podrían alcanzarse entre el domingo y el lunes en Colón y Paysandú, mientras que en los puertos más cercanos a la desembocadura la evolución dependerá también del comportamiento del Río de la Plata.

Advierten que el río seguirá creciendo

La Comisión Administradora del Río Uruguay señaló que la tendencia para los próximos días es de crecimiento, con niveles superiores a los actuales aguas abajo de la represa.

Además, el organismo anticipó precipitaciones importantes para este sábado y una semana con lluvias de menor intensidad, pero persistentes en distintos sectores de la cuenca.

La magnitud final de la crecida dependerá de la cantidad de precipitaciones que efectivamente se registren y de la evolución de los caudales.

Por este motivo, CARU recomendó prestar especial atención a los próximos comunicados oficiales, ya que las proyecciones podrían modificarse según las condiciones hidrológicas y meteorológicas.