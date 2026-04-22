La provincia convoca a docentes y estatales a nueva mesa paritaria

El gobierno provincial convocó a una mesa paritaria a los gremios estatales para el próximo miércoles 6 de mayo; y a los docentes, para el jueves 7.
Fueron convocados para el próximo miércoles 6 de mayo a las 15, la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) y la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE).
Asimismo, los gremios docentes fueron citados para el jueves 7 a las 15. Participarán la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer), la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET), la Unión Docentes Argentinos (UDA) y el Sindicato Argentino de Docentes Privados (Sadop).
Los encuentros forman parte del diálogo institucional que el gobierno provincial sostiene con los distintos sectores gremiales.
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