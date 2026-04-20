Habrá paro este jueves y se suman gremios docentes

Los docentes nucleados en la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) realizarán un paro esta semana en el marco de una jornada de movilización provincial convocada por la Multisectorial en Defensa de la Caja de Jubilaciones. La medida de fuerza se hará en rechazo a la reforma previsional que el gobierno provincial prevé presentar en los próximos días.

La organización multisectorial que impulsa la protesta está integrada por diversos sectores gremiales y sociales, entre ellos la Federación de Jubilados, ATE, Sadop (docentes de escuelas privadas), AMET (docentes técnicos), AJER (trabajadores judiciales), jubilados autoconvocados y otras agrupaciones que vienen manifestándose en contra de la iniciativa oficial.

Según lo informado por Agmer, el paro docente se concretará este jueves y estará acompañado por una movilización provincial que comenzará a las 10 de la mañana, con la participación de todas las entidades involucradas.

El secretario general de Agmer, Abel Antivero, señaló que la decisión se enmarca en una postura de rechazo a la reforma previsional. "Vamos a estar resistiendo a esta reforma, que es un ajuste", expresó. Asimismo, agregó que se resolvió convocar a un paro de 24 horas para garantizar la participación de las 17 seccionales departamentales del gremio, y aseguró que se espera una importante concurrencia a la movilización.

Fuente: Uno

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