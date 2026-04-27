Docentes universitarios inician una nueva semana de paro

La Asociación Gremial de Docentes Universitarios (AGDU) comienza este lunes un paro total de actividades que se extenderá durante toda la semana, como parte de la continuidad del plan de lucha de la Federación Nacional de Docentes Universitarios (Conadu).

La medida forma parte de una profundización del plan de lucha en reclamo del cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, y se extenderá durante todo el semestre ante la falta de respuestas del Gobierno nacional a los reclamos salariales y presupuestarios del sector.

Según lo resuelto por el Congreso de la CONADU, en las universidades públicas de todo el país habrá paro total de actividades desde este lunes 27 de abril hasta el sábado 2 de mayo.

Esta nueva medida se suma a una Marcha Federal Universitaria, que está prevista para el martes 12 de mayo con movilizaciones a Plaza de Mayo y a las principales plazas del país.

Fuente: El Once