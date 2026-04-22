El obispo Landra consideró “una vergüenza” las discusiones por los lugares en la Basílica de Luján

El obispo de Mercedes Luján, monseñor Mauricio Landra, calificó como “una vergüenza”, que antes de la misa en la Basílica de Luján en homenaje al Papa Francisco se observó a funcionarios “discutiendo entre ellos de distintos sectores nacional y provincial dónde iban sentados cada uno, a qué distancia de otro, si sentarme sí o sentarme no, levantando la voz en el templo”.

Lo sucedido incluyó el retiro de Luján de la vicepresidenta Victoria Villarruel, quien hizo declaraciones al respecto.

Monseñor Mauricio Landra dijo en RADIO MÁXIMA que “estamos invitando al diálogo, a la paz, a todos, pero hay que seguir rezando mucho. Lo que cuento es lo que vi en los preparativos de la celebración. Es propio de la dirigencia y de los gobiernos tener el control y la seguridad, imagínense el dispositivo de seguridad si había gobernadores, gente de Presidencia, había más de 100 agentes de seguridad, oficiales, protocolo. Yo lo que vi es lo que les cuento. A veces discutiendo entre ellos de distintos sectores nacional y provincial dónde iban sentados cada uno, a qué distancia de otro, si sentarme sí o sentarme no, levantando la voz en el templo…una vergüenza. Una vergüenza porque eso, mientras la gente estaba preparando la celebración, se escuchaba y se veía eso. Eso fue antes de la misa”.

Agregó Landra que “la vicepresidenta llegó a la Basílica, a cercanías del templo. Nosotros los invitamos a rezar. Vimos escenas irónicas, muy sutiles, tenemos que seguir creciendo en el diálogo y no tanto en el manejo del poder”.

Reflexionó además que “todos tenemos que contribuir con actitudes, con palabras, con gestos, no es una cuestión de un ratito sino de la paz social, y a veces no se logra. Desde la fe, los invitamos a una misa y a rezar, no a la foto. No los invitamos tampoco a ver qué lugares ocupar. Cortito y al pie: discutir o pelearse corriendo un banco más cerca o más lejos cuando se los invitó a una celebración…La Basílica es casa de todos, de todas las clases sociales, de todos los sectores, de todos los países y culturas. Así como dejamos que María nos reciba a todos, invitamos a que todos vengan. Hay que seguir creciendo en esa actitud de rezar. Más allá de la fe de cada uno, muchos fueron convocados porque le dan gracias a Francisco de esa manera. Y Francisco pediría que vayamos por ese lado…”.