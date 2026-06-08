“Milei va a intervenir fuerte para buscar su reelección”, dice el encuestador Majluff

Jorge Majluff , titular de la consultora Mercado, dijo en RADIO MÁXIMA que el presidente Javier Milei “va a intervenir fuerte” para buscar la reelección el año próximo.

Analizó también que el gobernador Rogelio Frigerio tiene buena imagen aunque realizó una advertencia, y sobre el intendente de Gualeguaychú, Mauricio Davico, indicó que si bien no hizo encuestas recientemente, entre enero y febrero tenía aprobación.

Majluff señaló que “el Mundial está sobredimensionado, porque los problemas van a seguir estando, es un paréntesis, un oasis, pero a los pocos días los problemas siguen. La cuestión económica es “la preocupación”, el año pasado no era un tema hegemónico o excluyente como es hoy, siempre en forma negativa y muchas veces en forma angustiante”.

Sobre el presidente Javier Milei, el consultor manifestó que “el común denominador es la disconformidad profunda con la situación económica, la pérdida de la imagen de Milei, aunque ello no significa que haya perdido posibilidades, es una hipótesis fuerte que logre su reelección, todo depende de lo económico. A Milei no se le puede decir que es inoperante, así que seguramente va a intervenir fuerte con medidas reales y potentes porque ha demostrado que ejerce el poder”.

“La carrera para el 2027 ya empezó, están buscando cuáles son los mejores referentes para poner los precandidatos”, remarcó.

Frigerio y Davico

Dijo además que “la gestión de Frigerio está aprobada, tanto como su imagen. Por ahí no tiene la profundidad de las gestiones locales. Las gestiones provinciales no están tan cerca del vecino, a diferencia del presidente o de los intendentes”.

“Frigerio, para llegar tranquilo al 2027, tendría que marcar hitos, ya sea mejorando escuelas, hospitales…la complejidad está en que tiene presupuesto acotado, pero la gente pone eso en la balanza”, advirtió.

“En Gualeguaychú hace unos meses que no hago encuestas, Davico estaba bien, de aceptable a buena su gestión en enero y febrero, habría que refrescar los números”.

“La gente vota por la continuidad o por el cambio en las elecciones”, sintetizó Majluff.