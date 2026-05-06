Diputado dejó LLA, recorre la provincia construyendo una tercera fuerza y se alinea con Dante Gebel

“Decepción política”

El diputado provincial se muestra decepcionado con Javier Milei y el gobierno nacional en general. “Estamos en un momento de profunda decepción política. La Libertad Avanza rompió su contrato moral. En 2023 la gente votó un cambio y este cambio no fue el esperado. Hicimos una campaña anti casta y anticorrupción”. sostuvo.

Con el sello de la Unión Popular

Hace unas horas recibió una noticia interesante. Se convirtió en interventor del partido Unión Popular, el que le permitió a Emilio Martínez Garbino competir el año pasado.

La intervención lo hace, básicamente, acreedor de ese sello.

“Cuando me llamaron a nivel nacional para integrar la lista de candidatos a diputados me entusiasmó la idea de un país diferente, lejos de la casta y de la corrupción”, recordó y agregó que, “cuando yo me sumo, el valor principal del espacio era la libertad, la lucha contra la casta, el no a la corrupción. La libertad dejó de existir en el espacio, quedó solo en el nombre, y la casta y la corrupción se apoderaron de La Libertad Avanza”, siguió.

Damasco contó que planteó sus diferencias al comienzo de la gestión, pero enseguida cayó en la certeza que al asumir el gobierno nacional el espacio perdió identidad. “Hizo una alianza con Juntos por el Cambio”, resume.

“Estoy recorriendo la provincia”

El diputado de Gualeguaychú tiene en su hoja de ruta: construir una tercera fuerza. “Estoy recorriendo la provincia, manteniendo la palabra empeñada de que una Entre Ríos diferente es posible, haciendo hincapié siempre en la necesidad de una tercera fuerza”.

Gebel lo entusiasma

Prefiere no hablar de candidaturas, solo se limita a decir que le entusiasma la figura del pastor y animador Dante Gebel. El 18 de marzo estuvo en el escenario que se montó en el estadio de Lanús, donde el posible presidenciable plantó bandera.

“Este nuevo espacio que estamos pregonando es de puertas abiertas, promueve una Entre Ríos diferente, dejando de lado lo individual para trabajar en un proyecto colectivo”, dijo. Y agregó: “Con un grupo de colaboradores estamos llevando adelante una amplia convocatoria de dirigentes de todos los espacios políticos. Sinceramente creo que es una clara renovación de la política, una alternativa amplia, plural y federal”, se entusiasmó.

Definición de gestión

Sobre la gestión de Rogelio Frigerio sólo dijo que está alineada al gobierno nacional. Prefirió no hacer valoraciones puntuales. Dijo llevarse bien con los funcionarios, pero que “todo se acaba cuando te dicen que no hay plata”.

“Yo digo siempre: equilibrio fiscal sí, pero con equilibrio social. Tenemos que tener más sensibilidad por la gente que por los números en una planilla Excel”, opinó.

Este mandato, en la Cámara de Diputados, es su primera incursión en la política. Viene del comercio de vehículos. Tiene una concesionaria. Lo público le gustó y quiere seguir.

Fuente: Página Política