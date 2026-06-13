Máximo Kirchner estuvo en Paraná y el kirchnerismo local desplegó todo su folclore militante

En el acto hubo críticas para el gobierno nacional y provincial y se recordó las gestiones de Néstor Kirchner y CFK.

El diputado nacional y dirigente peronista, Máximo Kirchner, estuvo el viernes 12 en la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y ante un grupo de alrededor 500 militantes convocó a construir la unidad para que el Partido Justicialista (PJ) de cara a las elecciones generales de 2027.

Kirchner comenzó a hablarle al grupo, integrado por muy pocos funcionarios en ejercicio y varios ex funcionarios, y militantes sindicales y de agrupaciones juveniles, estos últimos muy activos con los eternos cantitos y despliegue de una decena de banderas que identificaban a la agrupación La Cámpora y a los miembros del sindicato estatal que se identificaban con los clásicos chalecos verdes, una hora y media después del horario dispuesto.

En una muy controlada conferencia de prensa en la que se impuso no formular más de “tres o cuatro preguntas”, ante la que formuló APFDigital, que inquirió sobre si estaba al tanto de la situación del peronismo entrerriano, que este sábado realiza su Congreso Provincial en Paraná donde, entre otras cuestiones se va a abordar los pedidos de expulsión y sanción de dirigentes, Kirchner respondió: “Uno habla con todos los compañeros y compañeras y es obvio que hay debate y discusión, quien se ha formado en la militancia política, quien conoce lo que es ir a una Unidad Básica, donde discutimos entre todos, vecinos y vecinas, la verdad que no debería llamarle la atención ni ponerse nervioso por las verdades relativas que cada argentino y argentina tiene, milite en política o no, pero sí se interese en el destino de su país y en particular por Entre Ríos, su provincia”.

Además, respecto de Entre Ríos, Kirchner añadió que “aparte atraviesa una situación compleja donde se quiere modificar la ley previsional, se sube la edad de jubilación, se la ponen mucho más empinado para la gente y mucho más fácil y sencillo para los grandes intereses de las corporaciones internacionales de minería y petróleo, y para la gente nunca hay y para esos sectores, que aparte tienen grandes y pingües ganancias, está todo bien”.

Cantitos y banderas

La previa al discurso del dirigente y legislador –que comenzó una hora y media después del horario estipulado- tuvo sobredosis de canciones del recientemente fallecido Carlos “el Indio” Solari. También se pasaron dos videos motivacionales en los que la compaginación de las imágenes contrapuso el contexto actual con el de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner.

Kirchner comenzó alertando que “nadie se enoje, venimos desde nuestra perspectiva a poner a la política en el camino correcto”. A paso seguido recordó el contexto en el que asumió el ex presidente, Néstor Kirchner, del que destacó que decidió darle respuestas “al pueblo y no al poder económico". Así, sostuvo que los dirigentes tienen que aprender a apoyarse en el pueblo “para poner a la Patria en el camino correcto que hace diez años perdió”, incluyendo en ese período al del ex presidente, Alberto Fernández.

Kirchner convocó a “volver a poner en agenda el trabajo de la gente” porque entendió que lo contrario la “aleja y no vota”. Así instó a “no deben dejar que las alejen” y “a trabajar para transformar la realidad de los vecinos y vecinas”.

El dirigente cuestionó al Poder Judicial por la condena a CFK y alentó a dar los debates internos para que la dirigente, que hoy cumple condena por hechos de corrupción, pueda volver a ser candidata. En esta definición recuperaron su tono los cantitos “vamos a volver”, “somos los soldados de Perón” y “Cristina Libre”.

Entre los dirigentes que se convocaron a la sede de ATE se pudo observar a la actual diputada nacional por Entre Ríos, Blanca Osuna, a su esposo, el ex funcionario, Carlos Molina; al ex diputado provincial, Juan José Albornoz; al ex diputado nacional, Tomás Ledesma; a la ex diputada nacional y trabajadora en el Congreso, Carolina Gaillard; a la ex diputada provincial, Paola Rubattino. (APFDigital)