Jaime Benedetti: “el déficit de la Caja equivale a la totalidad de la renta agrícola entrerriana”

El senador provincial Jaime Benedetti (Juntos por Entre Ríos) advirtió que el déficit de la Caja de Jubilaciones alcanza una magnitud que compromete recursos esenciales del Estado y equivale a la totalidad de la renta agrícola de Entre Ríos. Admitió que los trabajadores y jubilados no son responsables de esta situación, pero instó a dar un debate con honestidad intelectual y responsabilidad política para asegurar la sustentabilidad del sistema previsional.

En el marco del debate que se desarrolla en la Legislatura sobre la reforma de la Caja de Jubilaciones de Entre Ríos, considero imprescindible aportar algunos datos que permitan dimensionar la magnitud del problema que enfrentamos.

Actualmente, el déficit de la Caja asciende a aproximadamente 45.000 millones de pesos mensuales. Para comprender lo que esto significa, basta una comparación: ese déficit absorbe la totalidad de la renta que generan los campos agrícolas de la provincia. Dicho de otro modo, la Caja debería ser propietaria de todos los campos agrícolas entrerrianos para poder financiar, únicamente con esa renta, el rojo que hoy registra su funcionamiento.

La provincia cuenta con alrededor de 1.800.000 hectáreas agrícolas y el valor promedio de los arrendamientos ronda los 25.000 pesos mensuales por hectárea. Aun así, semejante volumen de riqueza apenas alcanzaría para cubrir el déficit actual. Así de grande es el desafío.

Además, no estamos frente a un problema reciente ni circunstancial. Entre 2011 y 2015, el déficit de la Caja representaba el equivalente a 6,5 pesos por cada 100 pesos de recursos corrientes del Estado provincial. Entre 2021 y 2025 esa relación trepó a 9,2 pesos cada 100, y la tendencia continúa creciendo. Esto significa que cada vez más recursos que podrían destinarse a salud, educación, seguridad, infraestructura o desarrollo terminan siendo absorbidos por un sistema que requiere correcciones para garantizar su sustentabilidad.

Durante las reuniones desarrolladas en las comisiones del Senado, los gremios han expresado una oposición firme al proyecto de reforma. Han planteado cuestionamientos de distinta naturaleza: constitucionales, políticos y de oportunidad. También han sostenido, con razón desde mi punto de vista, que los trabajadores y los jubilados no son responsables de la situación actual.

Encontrar una solución

Sin embargo, reconocer esa realidad no elimina la necesidad de encontrar una solución. Porque el problema existe y continúa agravándose. Cuando se plantea que el Estado debe buscar otras fuentes de financiamiento, es necesario explicar con claridad de dónde surgirán esos recursos. Los fondos que remite la Anses cubren apenas una parte del déficit.

Se han propuesto nuevos impuestos y aportes especiales para cubrir el déficit. Pero cuando el rojo de la Caja equivale a toda la renta agrícola de la provincia, resulta evidente que la dimensión del problema exige discutir algo más que nuevas fuentes de financiamiento.

La discusión de fondo nos enfrenta a una realidad que no puede ser ignorada. La matemática y la economía no responden a consignas ni a deseos; expresan límites concretos que toda política pública debe contemplar. La consigna de que "donde hay una necesidad nace un derecho" se enfrenta con la necesidad de asegurar las “efectividades conducentes" que planteaba Hipólito Yrigoyen. Este es el desafío que tenemos por delante: construir una solución responsable que preserve los derechos previsionales sin comprometer la sustentabilidad futura de la Caja ni las posibilidades de desarrollo de Entre Ríos.

Por eso tenemos la responsabilidad de continuar trabajando, escuchando todas las voces y enriqueciendo el debate para alcanzar la mejor reforma posible. No se trata de perjudicar a nadie ni de desconocer derechos adquiridos. Se trata de encontrar una solución sostenible que fortalezca la Caja de Jubilaciones y resguarde el interés de todos los entrerrianos, tanto de quienes hoy están jubilados como de quienes aspiran a estarlo mañana.