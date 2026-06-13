Expulsaron a Rossi del PJ

Las otras sanciones previstas -para los afiliados que en 2025 fueron candidatos en contra del PJ- también resultaron aprobadas: no podrán postularse en dos turnos electorales. Pero en este último caso, se facultó a la conducción partidaria a abrir un diálogo para una posible reducción de la pena. Se ratificaron posiciones ante la BUP y las PASO y se habilitó al Tribunal de Disciplina para una "expulsión directa" de los legisladores que voten la reforma previsional o se abstengan.

Estaba previsto para el final. O, por lo menos, no al inicio. Finalmente fue el primer punto del orden del día. El Congreso del Partido Justicialista, reunido este sábado en el sindicato de Pasteleros, en Paraná, expulsó a Domingo Daniel Rossi. El intendente de Santa Elena estuvo en la sede sindical y, una vez leída la resolución, se fue a los gritos insultando a los presentes. Lo acompañaba su asesor legal, Guillermo Reggiardo, también expulsado.

Tras su expulsión, Rossi sostuvo que la resolución del Congreso fue nula, debido a que se votó “sin quórum y sin respetar las reglas básicas de funcionamiento partidario”, por lo que planteará una impugnación.

En un comunicado difundido por Rossi y Reggiardo se apunta al diputado Guillermo Michel, la intendenta Rosario Romero y el presidente del PJ en uso de licencia, José Cáceres como los promotores de una medida dispuesta para “castigar” a dirigentes que venían denunciando presuntos hechos de corrupción dentro del peronismo entrerriano.

El Congreso también puso en vigencia una resolución elevada por el Tribunal de Disciplina para quienes fueron candidatos en otras listas en el 2025: Héctor Maya, Gustavo Guzmán, María Rosa Vergara, Graciela Trinidad, Claudia Quiróz, Carolina Gaillard, Paola Rubattino y Luna González. Se les prohíbe postularse por el PJ en los dos siguientes turnos electorales.

En las últimas horas, antes del cónclave, se acordó que esos dos turnos electorales pueden ser morigerados. Se facultó al Consejo Provincial a aminorar las sanciones, abriendo un espacio de diálogo. Esto si, en el 2027, se portan bien. A propuesta de los congresales, se incorporó una modificación que faculta al Tribunal de Disciplina a evaluar la conducta de los sancionados en las elecciones del año que viene para determinar si corresponde mantener o levantar la suspensión.

Durante la votación hubo ruido porque no se incluyó a José Allende y Carina Domínguez en la nómina de sancionados. Los dirigentes de UPCN habían apoyado a la lista que encabezó Maya y Guzmán en las elecciones legislativas del año pasado con el sello del Partido Socialista.

Expulsión directa para quien vote la reforma previsional

El Congreso aprobó instruir a los legisladores que fueron electos en las listas del PJ a votar en contra de la reforma previsional en tratamiento en el Senado. Y facultó al Tribunal de Disciplina del partido a la «expulsión directa» de los legisladores si votan a favor o se abstienen frente a la iniciativa impulsada por el gobierno de Rogelio Frigerio.

La iniciativa apunta a las senadoras Gladys Domínguez (Feliciano) y Nancy Miranda (Federal). El ex diputado provincial, Juan José Albornoz, se encargó de cuestionar sus comportamientos por acompañar proyectos del Gobierno. Miranda estaba presente, pero no dijo nada.

Cuando la sesión comenzó a alterarse, la intendenta Rosario Romero ordenó el debate y continuó con un punto importante para las elecciones del año que viene: la implementación de la Boleta Única Papel (BUP).

También se ratificó la posición partidaria frente a las PASO. El Consejo Provincial había manifestado su rechazo a cualquier intento de eliminación de las primarias, al considerar que se trata de una iniciativa orientada a perjudicar electoralmente al Partido Justicialista y que evidencia una utilización circunstancial de las reglas democráticas por parte del oficialismo provincial. En la jornada de este sábado se homologó ese posicionamiento.

El Congreso consumió casi dos horas para tratar los temas pautados. La mesa estuvo presidida por el intendente de Colonia Avellaneda, Ariel Weiss, acompañado por Gustavo Díaz como vicepresidente primero, Mariel Henchoz como vicepresidenta segunda y Albornoz como secretario. Además, Claudia La Rosa fue designada secretaria de Actas.

Fuente: Página Política