De Angeli: “Macri va a ser protagonista”

El exsenador nacional Alfredo De Angeli, que ahora es asesor en el Senado Nacional, manifestó en RADIO MÁXIMA que “no tengo dudas de que Mauricio Macri va a ser protagonista”, y agregó que “desde el PRO queremos ser una alternativa, queremos participar el año que viene, somos una tercera fuerza y queremos estar en la competencia, apoyar las cosas que están bien y criticar las cosas que están mal”.

“En el PRO, más allá de los errores que hemos cometido, no tenemos gente procesada o condenada”, destacó.

“Nosotros queremos que sigan las PASO, nosotros fuimos alternativa en 2023 con Patricia, y después acompañamos a este gobierno. No tenemos que hacerle el caldo gordo a nadie. Creo que vamos a tener candidatos en varias provincias. En la Nación sin dudas iremos a las PASO. Nosotros somos republicanos. Tenemos lo del caso de la jueza, si la persona reúne las condiciones, ¿por qué no se les va a dar acuerdo? Esas cosas no van…”, manifestó.

Elogio a Rogelio Frigerio

Además, remarcó que el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, “está haciendo una buena gobernación con lo poco que tiene”, y agregó que “Rogelio está en una batalla tremenda, una provincia desfinanciada, se cayó la recaudación, pero la va llevando adelante y va a hacer cosas que van a quedar en la historia, hay cosas que está haciendo, contando las monedas…”.

De Angeli mencionó además que tiene diferencias con el gobierno del presidente Javier Milei, al señalar que “hay que achicar el Estado, pero el Estado tiene que estar presente”.

En ese sentido, dijo que “nosotros creemos en el Estado, que tiene que velar por la educación, la salud y la seguridad. La salud no es el hospital solamente, es el agua, la cloaca, la vivienda, y ahora no se sabe de ninguna obra pública”.