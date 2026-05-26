Reforma previsional: Agmer llama a movilizar este miércoles frente a Casa de Gobierno

El gremio docente convocó a una movilización para este miércoles 27 de mayo en rechazo al proyecto de reforma previsional impulsado por el gobierno provincial. La concentración será desde las 10 frente a Casa de Gobierno, en Plaza Mansilla, en coincidencia con la sesión de la Cámara de Senadores donde se prevé que la iniciativa tome estado parlamentario

“Para frenar el proyecto contra el pueblo entrerriano, sus trabajadores y jubilados nos movilizamos frente a Casa de Gobierno”, expresó la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer). Además, sostuvo que “la Ley 8732 no se toca” y cuestionó al gobernador Rogelio Frigerio por impulsar una reforma que, según manifestaron, “empobrecerá aún más” a trabajadores y jubilados.

Bajo la consigna “No a la reforma previsional”, advirtió que la iniciativa oficial “afectará a trabajadores activos y jubilados”, y ratificó su defensa de la Ley 8732. En ese marco, llamó a la ciudadanía a “hacerse escuchar” para frenar el avance parlamentario del proyecto.

El gremio también reclamó a los legisladores provinciales que rechacen la iniciativa oficial. “Exigimos a nuestros senadores que estén a la altura de lo que la ciudadanía les demanda”, señalaron.

“Nuestras jubilaciones no son de privilegio. Que paguen quienes deben pagar, no quienes trabajamos toda nuestra vida para una vejez digna”, manifestaron.

La protesta se realizará mientras el Senado provincial analiza el ingreso del proyecto de reforma previsional, una iniciativa que generó fuerte rechazo en distintos gremios y organizaciones de Entre Ríos. (APFDigital)