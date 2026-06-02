Michel: “Frigerio sigue enviando leyes para privatizar la provincia”

En una extensa publicación en la red social X, el diputado nacional Guillermo Michel criticó el proyecto de ley que presentaron este lunes diputados provinciales del oficialismo para poder privatizar y concesionar la educación, la salud, la justicia y la seguridad.

“El proyecto de ley modifica el artículo 5º de la ley N° 11280 que estableció el nuevo Régimen General de Concesiones de la Provincia para poder avanzar con más privatizaciones. ¿Cómo lo hace?; incluyendo una modificación al primer párrafo del artículo y con esa modificación dispone que la titularidad o potestad regulatoria y de fiscalización se mantenga en cabeza del Estado, pero -de manera expresa- habilita la concesión de actividades o funciones esenciales”, indicó Michel.

Asimismo, puntualizó el alcance de la modificación que promueve el gobierno provincial: “Con el actual artículo 5º está expresamente excluida la posibilidad de concesionar, privatizar o transferir a terceros la salud, la educación, la justicia o la seguridad. Con la modificación que propone Frigerio para todos esos servicios esenciales el estado se reserva la titularidad y la potestad regulatoria y de fiscalización, pero se libera la posibilidad de que se pueden privatizar y/o concesionar.”

En esa línea, el legislador nacional ejemplificó con el caso del Hospital de la Baxada. “Hoy está gestionado por Salud Entre Ríos Sociedad del Estado, creada en el año 2015 por el Gobierno de Entre Ríos, exclusivamente para administrar el hospital. Es decir, lo gestiona la provincia. Con esta ley que impulsa Frigerio podrá privatizar la gestión del hospital en una clínica privada. Ya lo hizo con la Obra Social, y seguramente seguirá con ENERSA”, explicó.

Por último, Michel expresó: “El gobernador dirá que esta ley no es de su autoría. Que es una ley de los legisladores. No nos engañemos. Los legisladores de Frigerio no firman ninguna ley por voluntad propia, todo lo impulsa el Poder Ejecutivo provincial. Frigerio sigue enviando leyes para privatizar la provincia”.