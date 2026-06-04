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Política TRABAJO

El gobierno convoca a audiencia de conciliación por el conflicto en Granja Tres Arroyos

A través de la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social, el Ejecutivo convocó a Granja Tres Arroyos S.A., al Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación (STIA) y al Sindicato de la Carne, a una audiencia de conciliación.

4 Jun, 2026, 16:06 PM

El encuentro se realizará el próximo lunes 8 de junio, a las 14, en la sede de la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social, ubicada en calle Buenos Aires 166 de la ciudad de Paraná.

 

La convocatoria busca acercar posiciones entre las partes en el marco del conflicto laboral vigente.

 

Secretaría de Comunicación y Prensa del Gobierno de Entre Ríos

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