El gobierno convoca a audiencia de conciliación por el conflicto en Granja Tres Arroyos

El encuentro se realizará el próximo lunes 8 de junio, a las 14, en la sede de la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social, ubicada en calle Buenos Aires 166 de la ciudad de Paraná.

La convocatoria busca acercar posiciones entre las partes en el marco del conflicto laboral vigente.

Secretaría de Comunicación y Prensa del Gobierno de Entre Ríos

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