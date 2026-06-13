Punto a punto, un resumen para entender el escándalo Adorni

El jefe de Gabinete presentó la esperada declaración jurada, en la que aseguró que ganó USD 300 mil invirtiendo en criptomonedas. Sin embargo, las explicaciones no convencieron ni a propios ni a ajenos

Luego de meses de especulaciones, críticas y silencio por parte del funcionario, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, presentó su esperada declaración jurada y argumentó -en una estrategia que generó una catarata de cuestionamientos- que en los años anteriores se olvidó de informar que había ganado miles de dólares invirtiendo en criptomonedas, lo que explicaría su crecimiento patrimonial.

La explicación la hizo el miércoles por la noche, durante una entrevista televisiva en la que volvió a hablar después de mucho tiempo, pero la documentación correspondiente se subió a la página web de la Oficina Anticorrupción recién al día siguiente por la tarde, casi en el momento exacto en el que comenzó el Mundial de Fútbol.

El ministro coordinador planificó su estrategia defensiva en dos partes: por un lado, ordenó las cuentas y trabajó exhaustivamente en sus ingresos y en la justificación de sus bienes y, posteriormente, preparó el mensaje público que iba a transmitir.

Para esto, consultó al asesor presidencial, Santiago Caputo, y a su equipo, quienes se ocuparon del entrenamiento para los medios que ya se estaba analizando como refuerzo de la respuesta jurídica y contable.

Ahorro en negro

Finalmente, Adorni reconoció en LN+ que los más de 300 mil dólares que había conseguido con el trading, entre 2014 y 2018, no los tenía blanqueados “porque la manera de escaparse de la vieja política era tener un ahorro en negro”.

“La criptomoneda era mi manera de demostrar mis ahorros previos a la función pública. Después fueron 25 años de trabajar con mi mujer en el sector privado y de ahorrar en negro con ella”, agregó.

A pesar de todo esto, el tema volvió a instalarse con fuerza en la opinión pública y en todo el arco político, que cuestionaron lo dicho por el funcionario y hasta replicaron declaraciones viejas que contradecirían los argumentos. Es decir, Adorni no convenció. A tal punto, que, desde el PRO, principal aliado del Gobierno, lanzaron un fuerte tuit que se prestaba a interpretar que estaban reclamando la renuncia del funcionario.

En la previa de la entrevista, que estuvo anunciada desde temprano, trascendió que una vez finalizada los principales integrantes del Gobierno comenzarían a respaldarlo fuertemente en las redes sociales, pero esto no ocurrió.

En el interior del oficialismo aseguran que “no hay constancia de que algo así haya estado previsto ni tampoco que haya pasado algo en particular”, al tiempo que se preguntan “qué podría cambiar” con una acción de ese estilo.

Críticas de Bullrich

Sin embargo, quien sí salió a hablar, pero no de una forma positiva, fue la senadora Patricia Bullrich, quien nuevamente se diferenció del resto de la cúpula al manifestar que el hecho de que el jefe de Gabinete no haya declarado antes esos bienes “no es un simple erros, sino una omisión ética”.

“Nuestro Gobierno tiene la moral como política de Estado. Ahora será la Justicia la que tendrá que determinar”, lanzó con firmeza la líder del bloque de La Libertad Avanza en la Cámara Alta, en diálogo con Infobae.

En el entorno de la ex ministra de Seguridad insisten en que no hay “una lógica estratégica y pensada” en este tipo de desmarcaciones, sino que se trata de “algo que es más sencillo, porque ella solo dice lo que piensa de los temas”.

“Puede haber una discusión sobre el tono, pero no sobre el contenido en cuestión. Cuando escuchó la entrevista decidió volver hablar, simplemente, porque Adorni dijo lo que dijo. Hay nuevos elementos y consideró que tenía que volver a opinar de la cuestión”, señalaron.

No obstante, cerca de Bullrich también destacaron que ella “fue más dura que el PRO”, que sacó un comunicado también poniendo en duda las explicaciones del funcionario acusado de enriquecimiento ilícito.

Al respecto, el partido fundado por Mauricio Macri remarcó que “no puede decirles a los argentinos y al Congreso Nacional que no ocultó nada, y después admitir que sí lo hizo”, porque “eso no tiene ninguna justificación posible“.

El espacio se refería a la exposición que Adorni dio a finales de abril pasado en Diputados, cuando dijo que no había ninguna irregularidad en sus anteriores declaraciones juradas y que el crecimiento de su patrimonio se iba a ver reflejado en la que presentaría este año.

Se viene otro informe

Ahora, el jefe de Gabinete dará un nuevo informe de gestión, esta vez en el Senado, a principios de julio, una decisión que se tomó como forma de ratificar que está firme en el cargo y no va a renunciar, según reconocieron a este medio distintas personas de su círculo de confianza.

Cuando la polémica por su estilo de vida recién había comenzado, en marzo último, la cúpula libertaria pensó en algo similar y le preparó una serie de reuniones con ministros para conversar cuestiones de agenda, a pesar de que varios de ellos ya le habían enviado los informes sobre el rumbo de la administración en sus respectivas áreas.

La idea de ir al Senado se terminó de acordar durante el encuentro de la mesa política, que fue el más extenso desde que se creó, ya que los miembros del grupo comenzaron a llegar a la Casa Rosada a las 13:30 y el último se retiró unos minutos antes de las 17:00.

Como es habitual, asistieron, además del jefe de Gabinete, Caputo y Bullrich, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem; el ministro del Interior, Diego Santilli; el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt, y el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem.

El único ausente con aviso fue el ministro de Economía, Luis Caputo, quien adujo que tuvo que viajar en las últimas horas por “asuntos personales”, aunque en otras oportunidades también faltó por distintos motivos.

La reunión se dio con la particularidad de que era el cumpleaños de la senadora, a quien Adorni le llevó una torta. Todos se sacaron una foto que se terminó difundiendo recién a las horas y en la cuenta de la hermana del mandatario nacional, que no suele ser quien comparte esas imágenes.

“Se aclaró ahí todo lo que se tenía que aclarar y hasta le cantaron el feliz cumpleaños”, reveló a Infobae una persona al tanto de lo que se trató en la mesa política.

Por su parte, Bullrich se fue temprano del lugar para continuar con los festejos y también continuar negociando en el Congreso los votos para las reformas que están en carpeta, como la eliminación de las PASO y el Super RIGI, entre otras. La agenda parlamentaria no está yendo al ritmo que el Poder Ejecutivo se había planteado.

Fuente: Infobae.