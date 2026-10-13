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Política PROYECTOS

Michel suma a la UBA como control científico a la causa HIF Global

Se incorporó como consultor técnico al Dr. Martín Graziano, doctor en Ciencias Biológicas por la Universidad de Buenos Aires (UBA).

13 Oct, 2026, 15:33 PM
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En la causa que tramita en la Justicia Federal, se requirió un profesional con especialidad en Ecología y subespecialidad en Limnología para desempeñarse como consultor técnico, para lo cual se incorporó al Dr. Martín Graziano, Licenciado en Ciencias Biológicas y Doctor en Ciencias Biológicas por la UBA. Actualmente se desempeña como Investigador Independiente del CONICET en el Instituto de Ecología, Genética y Evolución de Buenos Aires (IEGEBA-CONICET), integrando el Laboratorio de Limnología, y como Jefe de Trabajos Prácticos en el Departamento de Ecología, Genética y Evolución de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA.

 

“Frente a la inacción de Frigerio y del intendente Walser, seguimos trabajando para solucionar el conflicto de forma seria y responsable”, expresó Michel al respecto.

 

Según se acredita en el expediente, la trayectoria científica y profesional de Graziano “se ha centrado en el estudio limnológico de ríos y arroyos, incluyendo la evaluación de la calidad del agua, la dinámica de comunidades acuáticas y el diseño e implementación de soluciones basadas en la naturaleza para la rehabilitación ecológica de cursos de agua. Asimismo, es autor de 23 publicaciones científicas en revistas internacionales vinculadas a esta temática y cuenta con amplia experiencia en la dirección de becarios, tesistas doctorales y proyectos de investigación e intervención sobre cuencas hídricas".

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