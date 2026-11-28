El intendente de San José y precandidato a gobernador por el Partido Justicialista (PJ), Gustavo Bastian, ratificó su decisión de disputar la gobernación en una contienda abierta y descartó cualquier negociación por cargos legislativos. En declaraciones al programa Agenda Crítica, conducido por el periodista Fabián Magnotta, el jefe comunal planteó la necesidad de renovar los métodos de construcción política dentro del peronismo entrerriano.

“Yo no quiero arreglar, yo voy hasta el final. No quiero ser legislador nacional, no quiero ser legislador provincial, quiero poner el cuerpo y las ideas y decirle a los entrerrianos que hay una forma diferente de hacer política, que en el peronismo no somos todos lo mismo. Si nos toca perder vamos a acompañar, pero queremos ser la alternativa”, enfatizó Bastian.

Crítica a la "rosca chica" y reclamo de internas

El dirigente sostuvo que el espacio debe abrirse a la participación real de las bases y del movimiento obrero para evitar el avance de fuerzas de derecha. “El peronismo tiene que entender que lo que viene por delante debe ser diferente, o van a seguir apareciendo los Milei, los Frigerio…”, advirtió.

Al enumerar a los otros dirigentes que manifestaron sus aspiraciones provinciales —Juan José Bahillo, Enrique Cresto y Marcelo Casaretto—, Bastian fue categórico respecto al mecanismo de selección: “Como veníamos generando las opciones electorales, eso se terminó, no podemos sentarnos cinco personas en una mesa y decir que tal candidato es el de la unidad. La sociedad espera otro gesto de quienes militamos”.

En esa línea, hizo autocrítica sobre la última gestión nacional y provincial del espacio: “Dejamos de representar, especialmente a los trabajadores. Hemos tenido la responsabilidad de gobernar y la hemos chocado. No caigamos en el facilismo de decir que la gente se volvió de derecha. Hemos perdido la representatividad por quedarnos en la rosca chica, la politiquería barata de discutir espacios y cargos”.

Asimismo, cuestionó el proyecto oficialista para eliminar las elecciones primarias: “La suspensión de las PASO es un retroceso de la democracia, una herramienta que usaron quienes hoy las están suspendiendo. Frigerio tiene los votos para suspender las PASO, está cantado lo que va a pasar”.

Duras críticas a la gestión de Frigerio y "dos Entre Ríos"

Bastian también apuntó contra el rumbo del gobierno provincial, advirtiendo sobre el retroceso en derechos sociales y el funcionamiento de organismos clave. “Queremos ser una alternativa a este gobierno provincial, con el cual vamos perdiendo las conquistas que tanto tiempo llevaron. Temas como el Iosper y comedores tienen que volver a fojas cero y construir alternativas superadoras. Yo veo cómo peregrina la gente todos los días en el OSER”, señaló.

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Por otro lado, denunció una fuerte desigualdad territorial que afecta a las localidades más chicas frente a las grandes urbes: “Los que venimos de ciudades más pequeñas —San José tiene 25 mil habitantes— sentimos que hay dos Entre Ríos, una Entre Ríos de primera y una de segunda”. Según explicó, mientras las ciudades grandes logran gestionar obras o asistencia, las localidades de menos de 50 mil habitantes —que representan el 80 % de la provincia— se encuentran “totalmente olvidadas”.

Finalmente, el intendente trazó un panorama crítico sobre la situación social y económica de los jóvenes y trabajadores entrerrianos: “Se pierden puestos de laburo, los gurises se están matando, no encuentran oportunidades, terminan en la timba digital, y el Estado provincial está mirando para otro lado, tratando de garantizar una serie de negocios que solamente le sirven a toda la banda que vino a gobernar con Frigerio”.