La ministra Berisso deberá ir a Diputados para informar sobre el funcionamiento de los comedores escolares

La convocatoria, impulsada por el bloque del PJ, había sido aprobada en agosto, en medio de cuestionamientos al nuevo esquema y de una controversia judicial.

En la sesión que tuvo lugar este miércoles, el presidente de la Cámara, Gustavo Hein, informó que se convocó a sesión especial para el miércoles 28 a las 11 con el fin de convocar a la ministra de Desarrollo Humano, Verónica Berisso, para que brinde su informe en torno de los requerimientos de la Resolución N° 12 sobre la situación del servicio de comedores escolares de establecimientos primarios y secundarios.

La convocatoria tiene como antecedente una resolución aprobada por la Cámara de Diputados el 26 de agosto, a partir de un proyecto impulsado por la diputada Silvina Deccó y otros legisladores del bloque justicialista.

En esa oportunidad, se resolvió convocar a Berisso y al director de Comedores de Entre Ríos, Lautaro Azzalini, para que brindaran explicaciones sobre el funcionamiento del servicio alimentario en escuelas primarias y secundarias y, en particular, sobre el nuevo esquema de desayunos y meriendas que se adjudicó a la empresa Tecnofoods.

Los legisladores solicitarán que la funcionaria brinde precisiones sobre la modalidad de compra de los alimentos, los menús que se ofrecen y los criterios utilizados para definir los productos que reciben los estudiantes.

También sobre aspectos vinculados con la contratación de la firma, entre ellos la proporción de los fondos destinados a la compra de productos y a la logística de distribución, así como la composición nutricional de los alimentos, su contenido de azúcares, sodio y grasas saturadas y su adecuación a las normas de alimentación saludable.

Otros temas

En la 16° sesión ordinaria del 147° Período Legislativo tomó estado parlamentario el proyecto de Presupuesto General de la Administración Pública Provincial para el Ejercicio 2027, elaborado por el Poder Ejecutivo, mediante el Expediente N° 29.775.

Entre las iniciativas que recibieron media sanción se destacó el proyecto de ley de autoría de Gustavo Hein, que propone declarar a la ciudad de General Galarza como “Capital Provincial de la Cultura Inclusiva”.

El diputado Lénico Aranda fundamentó la propuesta en las políticas locales que promueven la inclusión y el desarrollo comunitario a través del arte, la participación social y la conciencia ambiental. Sostuvo que la cultura “puede ser un motor para derribar barreras sociales” y que la iniciativa reconoce a una comunidad que “transforma la inclusión en hechos concretos”.

La diputada María Laura Stratta fundamentó el acompañamiento de su bloque político y destacó la importancia de abordar la discapacidad desde una perspectiva integral, así como de construir sociedades más amigables.

En materia de obras públicas y desarrollo local, recibieron media sanción varios dictámenes de la comisión de Legislación General sobre proyectos remitidos por el Poder Ejecutivo: la primera iniciativa autoriza la aceptación de la donación de un inmueble en el Centro Rural de Talitas, departamento Gualeguaychú, para la sede de su Junta de Gobierno; un nuevo proyecto declara de utilidad pública y sujetos a expropiación los inmuebles necesarios para la rehabilitación y reconstrucción de la calzada de la Ruta Provincial N° 6, en el tramo comprendido entre las rutas provinciales N° 39 y nacional N° 18.

Acto seguido, un proyecto ingresado dispone la expropiación de un inmueble ubicado en calle Libertad N° 559, en Seguí, para la creación de un centro cultural destinado a actividades educativas, culturales y artísticas, con posibilidad de uso por parte de la Escuela Pública de Gestión Privada Santa Teresita N° 19.

También recibieron media sanción las iniciativas para rectificar la superficie del inmueble donado a la Municipalidad de Los Conquistadores, mediante la modificación de la Ley N° 11.072 (Expediente N° 29.635), y para declarar de utilidad pública y sujetos a expropiación los inmuebles necesarios para rehabilitar y reconstruir la calzada de la Ruta Provincial N° 20, en el tramo entre Villa San Marcial y la Ruta Provincial N° 130 (Expediente N° 29.654).

Por otra parte, la Cámara sancionó de forma definitiva, por unanimidad, el Expediente N° 29.724, que autoriza a la Provincia a aceptar la donación de un inmueble de la Municipalidad de Los Conquistadores, departamento Federación, ubicado en la ex zona ferroviaria.

En el ámbito de la salud y los derechos sociales, recibió media sanción el proyecto de la diputada Lorena Arrozogaray, que instituye el 29 de octubre como Día Provincial de los Cuidados y el Apoyo.

La legisladora explicó que la propuesta busca visibilizar y reconocer las tareas de cuidado, promover la capacitación y generar conciencia sobre su importancia. En ese marco, señaló que “la organización social de los cuidados exige reconocer las desigualdades existentes y garantizar el derecho al cuidado desde una perspectiva integral”.

Nuevos proyectos de ley

Durante la sesión ingresaron nuevas iniciativas legislativas. El diputado Bruno Sarubi presentó un proyecto que busca visibilizar y promover la incorporación de la oncoestética como herramienta complementaria de acompañamiento integral para las personas que atraviesan un diagnóstico y tratamiento oncológico. La propuesta fue girada a la Comisión de Salud Pública.

La diputada Gabriela Lena impulsó la iniciativa que propone crear un Régimen Provincial de Recupero de Gastos por Intervenciones Técnicas y Pericias Accidentológicas derivadas de siniestros viales.

La propuesta apunta a recuperar los costos de esas prestaciones y fortalecer las capacidades operativas de los organismos intervinientes, con el objetivo de contribuir a la seguridad vial. El expediente fue enviado a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuentas.

Por su parte, el diputado José María Kramer presentó el proyecto que propone declarar Patrimonio Histórico-Cultural de Entre Ríos al inmueble ubicado en Alameda de la Federación N° 222, en Paraná, sede del Archivo General de la Provincia.

La iniciativa destaca su valor histórico, institucional y cultural, así como su vínculo con la preservación del patrimonio documental entrerriano. El proyecto fue girado a la Comisión de Cultura y Turismo.

Declaraciones de Interés Legislativo

La Cámara aprobó además declaraciones de Interés Legislativo para diversas actividades culturales, académicas e institucionales. A propuesta de la diputada Gabriela Lena, se declaró de interés el seminario intensivo “Capacitarte II: Jazz Comercial y Danza para Comedia Musical”, organizado por Imagen Danza, del Instituto Orange Jazz, previsto para el mes de octubre en Chajarí.

A través de una iniciativa del diputado José María Kramer, se reconoció la publicación del libro “Las políticas educativas en Entre Ríos. Pasado y presente de los vínculos nación provincia”, editado por la Editorial de la Universidad Nacional de Entre Ríos (EDUNER) y compilado por Eva Mara Petitti y Federico Brugaletta.

A su tiempo, la diputada Carolina Streitenberger promovió el reconocimiento de las 52ª Jornadas Nacionales y el 21º Congreso Internacional de Derecho Administrativo, que se realizarán el jueves 29 y viernes 30 en el Centro Provincial de Convenciones de Paraná, bajo el lema “Desafíos del Derecho Público a 50 años de la creación de la AADA. Función estatal y derechos fundamentales en la era de la revolución 4.0”.

La legisladora también impulsó la declaración de interés del quinto Foro “Reinventar el ADN de las Pymes”, organizado por la Federación Económica de Entre Ríos (FEDER), previsto para el sábado 24 en el mismo espacio.

A su vez, el diputado Enrique Cresto promovió la declaración de Interés de la sexta Marcha del Orgullo, que se realizará el 14 de noviembre en Concordia, organizada por la Comisión Organizadora de la Marcha del Orgullo de Concordia (COMOC). La diputada Andrea Zoff impulsó el reconocimiento de la Segunda Fiesta del Choripán, prevista para el 20 de febrero de 2027 en Tabossi, departamento Paraná, por su aporte a la gastronomía regional, las tradiciones populares y la identidad entrerriana.

Homenajes

Durante el turno de homenajes, el diputado Enrique Cresto recordó los acontecimientos del 17 de octubre de 1945, fecha que dio origen al Día de la Lealtad Peronista; el diputado Lénico Aranda evocó la trayectoria del exgobernador Sergio Alberto Montiel, nacido el 20 de octubre de 1927; la diputada María Elena Romero destacó la participación de estudiantes entrerrianos en la Feria Nacional de Educación en Ciencias, Tecnología, Artes y Matemática, en San Salvador de Jujuy; y el diputado Fabián Rogel recordó las asunciones presidenciales del 12 de octubre en distintos períodos de la historia argentina.

En este marco, 13 estudiantes que integran el Concejo Deliberante Estudiantil de Valle María presenciaron la sesión. (APFDigital)