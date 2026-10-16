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Política BIOCOMBUSTIBLES

Michel reclama la reglamentación de la ley provincial de biocombustibles sancionada hace más de un año

A través de una publicación en sus canales de redes sociales, el diputado nacional Guillermo Michel interpeló al gobierno provincial por la falta de reglamentación de la Ley N° 11.211.

16 Oct, 2026, 09:55 AM
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Se trata de una iniciativa impulsada por el diputado justicialista Juan José Bahillo en la Legislatura provincial.

 

“La Ley N° 11.211 de la Provincia que establece una política para el desarrollo y la producción de Biocombustibles fue sancionada hace más de un año.

 

Sería bueno que el gobernador Frigerio y sus funcionarios se dispongan a reglamentarla ya que promueve el desarrollo de una cantidad importante de biopymes, las cuales están esperando este nuevo marco normativo que les permitiría crecer y agregar valor a la producción”, expresó Michel.

 

En esa línea, agregó: “Frigerio debería priorizar el tema en su agenda de gestión. Esta ley impulsada por el diputado provincial Juan José Bahillo ya debería estar operativa y el sector aprovechando los beneficios que otorga”.

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