Michel reclama la reglamentación de la ley provincial de biocombustibles sancionada hace más de un año

Se trata de una iniciativa impulsada por el diputado justicialista Juan José Bahillo en la Legislatura provincial.

“La Ley N° 11.211 de la Provincia que establece una política para el desarrollo y la producción de Biocombustibles fue sancionada hace más de un año.

Sería bueno que el gobernador Frigerio y sus funcionarios se dispongan a reglamentarla ya que promueve el desarrollo de una cantidad importante de biopymes, las cuales están esperando este nuevo marco normativo que les permitiría crecer y agregar valor a la producción”, expresó Michel.

En esa línea, agregó: “Frigerio debería priorizar el tema en su agenda de gestión. Esta ley impulsada por el diputado provincial Juan José Bahillo ya debería estar operativa y el sector aprovechando los beneficios que otorga”.