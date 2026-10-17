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Política FINANCIAMIENTO

Michel: “La plata para las universidades está, el tema es que el gobierno no la quiere invertir”

Los diputados nacionales Guillermo Michel, Gustavo Bordet y Marianela Marclay, y el senador Adán Bahl mantuvieron un encuentro en la sede del Rectorado de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER) en Concepción del Uruguay,

17 Oct, 2026, 17:07 PM
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De la reunión organizada por el rector Juan Manuel Arbelo y la vicerrectora María Carla Mántaras, participaron también decanos y decanas de las nueve unidades académicas y fueron convocados los legisladores de los diversos bloques parlamentarios pero no concurrieron.

 

Las autoridades de la UNER expusieron datos cuantitativos que evidencian la disparidad presupuestaria que afecta a Entre Ríos en comparación con las demás provincias de la Región Centro (Córdoba y Santa Fe), lo cual repercute en igual sentido en el desarrollo socio productivo tecnológico de la provincia.

 

Los legisladores nacionales expresaron su firme respaldo a la educación pública y analizaron las distintas estrategias legislativas para garantizar el financiamiento del sistema universitario en el debate presupuestario.

 

Michel hizo hincapié en la disponibilidad de los fondos públicos y en el impacto de las políticas nacionales: “La plata para las universidades está, el tema es que el gobierno no la quiere invertir”.

 

En ese sentido, denunció que la partida de la jurisdicción 91 cuenta con “14,8 billones de pesos, más de 10.000 millones de dólares que el gobierno los quiere utilizar de manera discrecional y no se la quiere destinar a quien se la tiene que dar, que es a las universidades”.

 

Asimismo, acusó al Ejecutivo nacional de incumplir leyes y fallos judiciales, vulnerando la seguridad jurídica.

 

“El presupuesto para las universidades es para mejorar la vida de cada uno de nuestros chicos, de nuestros gurises entrerrianos, porque les permite capacitarse y desarrollarse como personas. Soy graduado de la universidad pública y creo en la universidad pública como piso para igualar a las personas”.

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