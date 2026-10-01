Frigerio busca en París inversiones para ampliar la producción y generar empleo en Entre Ríos

Durante su estadía en París, Frigerio mantuvo reuniones con representantes del sector privado y participó de un encuentro con el Presidente. En ese marco, destacó el interés internacional por el potencial agroindustrial argentino y señaló que el desafío de los gobiernos es convertir esas oportunidades en inversiones que mejoren la calidad de vida de la población.

Entre Ríos ante inversores europeos

Como parte de la misión, el gobernador participó de una reunión de trabajo con empresarios europeos, junto al ministro de Desarrollo Económico de Entre Ríos, Guillermo Bernaudo, y los secretarios nacionales de Hacienda, Carlos Guberman, y de Coordinación de Producción, Pablo Lavigne.

Allí presentó oportunidades en agroindustria, producción de alimentos, energía, economía del conocimiento, logística y turismo. También expuso las condiciones que viene generando la provincia para atraer inversiones, ampliar la actividad productiva y promover el empleo.

La agenda entrerriana incluye la presentación del perfil agroindustrial y exportador de la provincia, las posibilidades de incorporar mayor valor a su producción y el potencial de sus puertos y su conexión con la hidrovía. También contempla la exposición de las herramientas provinciales de incentivo a la inversión privada.

Infraestructura y menos trabas para producir

Frigerio destacó el interés de los inversores por la competitividad del sector agropecuario y sostuvo que su crecimiento requiere mejores condiciones de infraestructura y un Estado que facilite la actividad privada.

En declaraciones realizadas en París, planteó la necesidad de avanzar en caminos, puertos y logística, reducir la burocracia y continuar con la desregulación. También reclamó la eliminación de las retenciones como parte de las medidas necesarias para potenciar la producción y las inversiones.

El gobernador vinculó esas mejoras con las posibilidades de ampliar la capacidad productiva del país y de provincias como Entre Ríos, donde la agroindustria tiene un papel central en la economía y el empleo.

Un rumbo que se traduzca en oportunidades

Luego del encuentro con Milei, Frigerio señaló que uno de los temas abordados fue la necesidad de dar previsibilidad a quienes evalúan invertir en la Argentina.

"Hoy la principal preocupación pasa por la política y no tanto por cuestiones económicas. Lo que más preocupa es el día después, si este cambio de norte, si este nuevo rumbo puede sostenerse en el tiempo", sostuvo.

En ese sentido, remarcó que la responsabilidad de los gobiernos nacional y provinciales es demostrar que las transformaciones se traducen en mejores condiciones de vida.

"Lo que nos toca a todos ahora, al Presidente a nivel del país y a cada uno de nosotros en nuestras provincias, es demostrar que un nuevo rumbo, un cambio de rumbo para la Argentina es el indicado para mejorar la calidad de vida de la gente", afirmó.

Secretaría de Comunicación y Prensa del Gobierno de Entre Ríos