Raimundi: “No sé qué pasará en las elecciones, porque no hay una oposición fortalecida y unida”

Carlos Raimundi, exembajador argentino en la OEA y exdiputado nacional, analizó que en las elecciones de 2027 en la Argentina no sabe si va a prevalecer “el malestar creciente” o la incidencia de los grandes grupos de poder, y remarcó que “distinto sería si tuviéramos una oposición fortalecida y unida”.

Agregó que solamente el peronismo puede encabezar una propuesta opositora, al afirmar que “la Argentina fue saqueada innumerable cantidad de veces y sigue generando riquezas con minería, petróleo, pesca, energía, litio, cosechas… en un país donde crece la riqueza y al mismo tiempo crece la pobreza del pueblo, el programa es muy sencillo, pasa por la distribución de la riqueza y el pueblo se tiene que apropiar de la riqueza, y no está sucediendo. Ese debe ser el programa de la oposición, una profunda reforma tributaria, para que las riquezas se queden en el país, industrialicen y creen empleo y no se fuguen como está sucediendo. Y si no es el peronismo, no hay quién, porque la izquierda tiene un límite electoral”.

“Si es por el malestar, en la Argentina hay tremendos problemas cotidianos y la gente lo percibe y cada vez crece más. ¿Ese es el único indicador? No lo sé. Hay sectores muy poderosos que están concentrando muchísima riqueza, y como están vinculados a los grandes medios, no crean un clima de inestabilidad, de zozobra, de fin de ciclo, de que estamos al borde de una corrida…No veo eso. No sé cuál de las dos va a prevalecer en las próximas elecciones. Si el malestar, o si los grandes factores de poder todavía tienen capacidad para digitar qué es lo que va a pasar electoralmente en la Argentina”, reflexionó Raimundi en declaraciones al programa Agenda Crítica, que conduce el periodista Fabián Magnotta por Radio Máxima de Gualeguaychú

Crisis del mundo occidental

Raimundi, al analizar la situación mundial, manifestó que “la foto actual de la Argentina debe enmarcarse en el mundo occidental. No es mundial la crisis. China está cambiando los parámetros del mundo. En todo ese proceso asiático que está en ascenso, no existe la sensación de inestabilidad, de crisis, de incertidumbre y de desencanto que existe tanto en América del Norte y América del Sur, donde están sucediendo cosas y cambios muy profundas en la manera que las personas tienen de percibir las cosas”.

Agregó que “hay un Occidente agotado, que no tiene capacidad ni tecnológica, ni política, ni financiera, ni militar, que ha fracasado, que ha llevado al mundo a un colapso ambiental, de la naturaleza, a la inmoralidad de la concentración de la riqueza. Ese orden occidental ya no gobierna, y por lo tanto no puede establecer las reglas. Pero todavía no están establecidas las reglas de reemplazo, que son las que vienen de los BRICS, de nuevos principios para la gobernanza global que están planteadas por China y las potencias emergentes asiáticas. Entonces no hay orden, hay predominio de la ley del más fuerte”.

Remarcó que “América Latina tiene una gran oportunidad, porque el mundo está emergiendo en términos de grandes civilizaciones milenarias como Persia con Irán y la Mesopotamia, Rusia, la India, Turquía, el propio Israel más allá de que tenga un gobierno que no es de mi preferencia. América Latina debe decidir si se desempeña unida como un saber ancestral con sangre indoamericana, o si va a seguir descuartizada y alineada bajo el imperialismo de Donald Trump…”.

Gobierna la prepotencia

Subrayó asimismo que “en otros momentos, la violencia, la prepotencia, el insulto, el autoritarismo, se trataban de controlar, y hoy lo que está gobernando este espacio de Occidente, es la prepotencia. La Argentina se está desordenando y está entrando en un caos que hay que estudiarlo bien, donde las redes están contribuyendo a la desunión, a romper vínculos”.

Finalmente, indicó que “es muy profundo lo que estamos pasando. Yo estuve en todas las realidades de América. Hace unos días estuve en Brasil, y observé un candidato joven, de muy flojito currículum, un hijo de, sin experiencia de gobierno como Flavio Bolsonaro, y del otro lado un hombre como Lula, con estatura moral y política, con una historia de vida. Y el jovencito sin hoja de vida, le saca dos puntos de diferencia. Pero en general Brasil está equilibrado y funciona, no está en crisis, no es un paraíso pero funciona”.