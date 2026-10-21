 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Máxima Online Radio
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Máxima Online
Máxima Online
Máxima Online
Política POLÍTICA

Estudiantes secundarios recibirán capacitación sobre la Boleta Única Papel en la provincia

Con el objetivo de preparar a la ciudadanía para las elecciones provinciales 2027, el ciclo recorrerá todos los departamentos. Es impulsado por el ministerio de Gobierno y la Facultad de Trabajo Social de la UNER.

21 Oct, 2026, 18:39 PM
Agregar MO en
Agregar MO en

Impulsado por el Ministerio de Gobierno y Trabajo y la Facultad de Trabajo Social de la UNER, el ciclo recorrerá todos los departamentos para preparar a la ciudadanía de cara a las elecciones provinciales de 2027. La primera etapa está destinada a estudiantes secundarios.

 

El gobierno provincial pondrá en marcha este jueves un ciclo de capacitaciones sobre la Boleta Única Papel (BUP), con actividades en todo el territorio entrerriano. El objetivo es que la ciudadanía conozca cómo funciona, practique su uso y pueda votar con información en las elecciones provinciales de 2027.

 

La primera etapa estará dirigida a estudiantes secundarios de las cabeceras departamentales de toda la provincia. Luego, las capacitaciones se extenderán a docentes, personas mayores, personas con discapacidad y público en general, con instancias de simulacros de votación y consulta adaptadas a cada sector.

 

El ministro de Gobierno y Trabajo, Manuel Troncoso, destacó el alcance de la propuesta: "Hemos trabajado mucho con distintas áreas del Gobierno en este ciclo porque la implementación de la Boleta Única Papel requiere información, preparación y compromiso con la calidad de nuestras elecciones. Desde el Gobierno provincial queremos que cada entrerriano conozca el sistema, sepa cómo utilizarlo y pueda ejercer su derecho al voto con autonomía y seguridad".

 

Las capacitaciones estarán a cargo de docentes y referentes especializados de la Facultad de Trabajo Social de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER) y equipos técnicos del Ministerio de Gobierno y Trabajo.

 

 

Cronograma

 

La presentación del programa se realizará el jueves 22 de octubre, a las 10, en la Facultad de Trabajo Social, en Paraná, con la participación de autoridades provinciales y municipales, docentes y referentes.

Luego, el lunes 26 de octubre, a las 10, las jornadas tendrán lugar en la Escuela de Educación Técnica Nº 1 Dr. Alfredo Materi, de Diamante, y en el Colegio Histórico, de Concepción del Uruguay, que además contará con una segunda instancia a las 14.30. Ese mismo día, a las 14.30, también se desarrollará una capacitación en la Escuela Normal Superior Osvaldo Magnasco, de Victoria.

Temas

POLÍTICA

CONVERSACIÓN

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Máxima Online se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Más en Política

Te puede interesar

Teclas de acceso