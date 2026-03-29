“Ecocidio en cuatro frentes en el Delta del Paraná”

La columna del abogado ambientalista Ricardo Luciano.

La Real Academia Española (RAE) define “Ecocidio” como la destrucción del medio ambiente, en especial de forma intencionada.

El sur de nuestra provincia es una zona inundable, se la denomina por los lugareños “Campos Bajos”, es la “Zona Delta del Paraná”.

Esta zona, que se formó en el transcurso de 4.500 años, desde hace un tiempo, viene siendo atacada en cuatro (4) frentes.

1º La extracción indiscriminada y sin control de la arena de sílice con mayormente destino a vaca Muerta y, se esta sumando Palermo Aike, poco conocido para los que no están en el tema, se dice que una imagen vale más que mil palabras que lo foto que acompaña el presente demuestra con las areneras ·Depredan· el ecosistema Delta del Paraná.

Claramente se aprecia que se llevan la zona alta de un ecosistema, dejando fosas que van de los 5 a 10 metros de profundidad, depredando ese ecosistema que se formó en 4.500, zona alta que, generalmente en la época de creciente se utiliza como dormidero de los animales que la habitan, posibilitando mínimamente su NO migración cuando estas se producen.

OTRA de las acciones antrópicas que se están produciendo, sin prisa y sin pausa son:

2º Endicamientos (Diques), que es esto, dueños de campos hacen un levantamiento del terreno circundante a sus propiedades con el fin de que cuando viene una creciente estos no se inunden, que sucede al respecto, modifican el curso de agua de ríos y arroyos e impiden el normal escurrimiento del agua que ingresa en cada inundación demorando su salida y perjudicando a los productores que se ven impedidos de trabajar que, sin duda los favorece a los que endican en detrimento de todos los demás productores.

3º Terraplenes, algo parecido se da con lo terraplenes que, cumplen la misma función de los endicamientos y tienen otra conformación.

“Expansión de endicamientos y terraplenes

Los terraplenes son estructuras longitudinales de forma trapezoidal que se elevan por sobre el nivel de base, rellenando el terreno con tierra, sedimentos y otros materiales. Suelen usarse en diversos proyectos de construcción, como rutas y caminos, pero también en estructuras defensivas. Se registraron 8.938 km de terraplenes, lo que equivale a recorrer la Ruta 40 ida y vuelta o viajar de Ushuaia a La Quiaca dos veces.

Los diques, también conocidos como polders, están conformados por terraplenes que rodean a las áreas de producción y que usualmente llevan asociados sistemas de zanjas, canales y compuertas para regular las eventuales entradas y salidas de agua. Se identificaron 2.582 km² de endicamientos en las provincias de Entre Ríos y Buenos Aires, una superficie equivalente a casi 13 veces el tamaño de la Ciudad de Buenos Aires.

Estas infraestructuras afectan la conectividad de los ecosistemas y reducen su capacidad de regulación hídrica, aumentando el riesgo de inundaciones y afectando la biodiversidad”.

https://lac.wetlands.org/actualizacion-2025-mapeo-de-endicamientos-terraplenes-y-urbanizaciones-cerradas-en-el-delta-del-parana/

4º.- La frutilla de este amargo postre , son los denominados Barrios náuticos que, como el caso “Amarras” incumplen toda normativa vigente y, como que eso no fuera suficiente incumplen sentencias judiciales, la más paradigmática es la de La Corte Suprema de Justicia de La Nación, ese incumplimiento se da con la anuencia de la Secretaría de Ambiente de la provincia y la Fiscalía de estado provincial, es increíble que funcionarios que deben velar por los intereses de los ciudadanos sin pudor favorecen a las empresas.

Sobre este tema, en muy poco tiempo, voy a informar sobre denuncia penal que realizamos junto al Ing. Carlos Humberto Cadoppi Frigerio, los funcionarios públicos cómplices e irresponsables, junto a los desarrolladores de los Barrios Náuticos “Ilegales” (que son muchos), comiencen a preocuparse, se les viene la ley encima y, de ninguna manera, podrán evadir las consecuencias civiles y penales.

“Un fenómeno en expansión

Desde 2020, se observa una «tercera ola» de urbanización cerrada impulsada por la pandemia de COVID-19, que generó un boom inmobiliario en áreas de humedales, con precios de alquiler en dólares desorbitantes y un aumento exponencial en el valor de los lotes.

Se evidencia un crecimiento sostenido de barrios cerrados en zonas de humedales, especialmente en la Cuenca del Río Luján, donde el 26,8% de la planicie de inundación ha sido transformada en urbanizaciones cerradas.

Se documentó el aumento de 596 urbanizaciones cerradas en 2024, con 47 nuevos emprendimientos respecto al mapeo de 2018. En términos de superficie, las urbanizaciones alcanzan 268,69 km² en los tributarios bonaerenses y 171,76 km² en el Delta del Paraná”.

https://lac.wetlands.org/actualizacion-2025-mapeo-de-endicamientos-terraplenes-y-urbanizaciones-cerradas-en-el-delta-del-parana/

Colofón: Aunque los funcionarios responsables en áreas ambientales provinciales y municipales, se dediquen a publicar acuerdos que son para la gilada, publiquen todo tipo de acciones que no sirven para nada, los denuncias públicas y penales demuestran que están sólo para las fotos y cobrar sus sueldos que, los pagamos con nuestros impuestos, toda esa movida para publicitarse como funcionarios ocupados y preocupados (puro humo) no impedirá que sean recordados como lo que son:

El ser responsables y cómplices del ecocidio que se está produciendo en muchos lugares de nuestra provincia y, en particular, en el sur de esta, sin duda, serán recordados como lo que son “Infames traidores a la patria”.

Constitución Argentina: Artículo 29.- El Congreso no puede conceder al Ejecutivo nacional, ni las Legislaturas provinciales a los gobernadores de provincia, facultades extraordinarias, ni la suma del poder público, ni otorgarles sumisiones o supremacías por las que la vida, el honor o las fortunas de los argentinos queden a merced de gobiernos o persona alguna. Actos de esta naturaleza llevan consigo una nulidad insanable, y sujetarán a los que los formulen, consientan o firmen, a la responsabilidad y pena de los infames traidores a la patria.

Ricardo José Luciano

D.N.I. 13.815.662