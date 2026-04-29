Frigerio en Larroque: recorrida por el hospital y planta industrial de la ciudad

El gobernador Rogelio Frigerio estuvo en el Hospital San Isidro Labrador, de Larroque, en departamento Gualeguaychú, que recientemente incorporó nuevo equipamiento de alta complejidad, en el que la provincia invirtió cerca de 30 millones de pesos. Allí, manifestó que "para nosotros la salud pública es claramente una prioridad".

Acompañado por el intendente Francisco Benedetti; y el secretario general de la Gobernación, Mauricio Colello, el gobernador observó el nuevo equipamiento que recibió el hospital, adquirido con fondos del Ministerio de Salud, consistente en una incubadora de transporte neonatal, fundamental para garantizar el traslado seguro de recién nacidos en situaciones críticas; y un cardiodesfibrilador de última generación.

Al respecto, Frigerio destacó que esa aparatología "era muy esperada desde hace muchísimo tiempo", dada la antigüedad de la ya existente, y señaló que a eso se sumará en los próximos días el generador eléctrico, "que también era una demanda de larga data".

En la oportunidad, felicitó al equipo del hospital por el estado de las instalaciones, porque "cómo está el establecimiento también ayuda a que el paciente se recupere más rápido, y eso es responsabilidad sobre todo de quienes trabajan acá".

Por último, valoró también al equipo del Ministerio de Salud "por estar siempre muy encima de cada uno de los hospitales de la provincia, porque para nosotros la salud pública es claramente una prioridad".

Por su parte, el director del hospital, Gerardo Romani, afirmó que la visita del gobernador "nos da una gran motivación a todos los que trabajamos acá, porque pudo ver los logros y los avances que hemos hecho en estos dos años que tenemos en gestión".

"Realmente se han hecho muchísimas cosas, no solamente en equipamiento, sino también en lo que hace a la mantención edilicia; trabajamos mucho en los ambientes agradables, principalmente también pensando en que el trabajador esté más confortable en su lugar de trabajo", dijo Romani.

Cabe señalar que el hospital de Larroque recibe pacientes locales, pero también de zonas aledañas como Pehuajó, Villa Eleonora, Cuchilla Redonda y otras poblaciones cercanas ubicadas sobre la ruta provincial 16.

También estuvieron presentes el secretario de Salud, Daniel Valentinuz; y el presidente del Ente Región Centro de Entre Ríos, Atilio Benedetti.

Inversión productiva

El gobernador entregó la resolución de adhesión al Régimen de Incentivo a las Nuevas Inversiones (RINI) a la empresa LeoFilm, en su planta industrial de Larroque. La firma invertirá 292.000 dólares para incorporar nuevas líneas de productos. Se suma así a las más de 120 iniciativas en marcha bajo este régimen, con inversiones cercanas a los 300.000 millones de pesos que proyectan generar 2.000 puestos de trabajo.

Durante la recorrida que realizó este miércoles junto al intendente de Larroque, Francisco Benedetti; el mandatario destacó que el fortalecimiento del sector privado es el eje central de su gestión. "Mi obsesión es ver qué puedo hacer para que el sector privado crezca y genere empleo. Ese es el principal desafío del gobierno", afirmó Frigerio, resaltando la importancia de que el Estado se ponga al servicio de quienes apuestan por el desarrollo provincial.

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