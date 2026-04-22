Frigerio: los empresarios entrerrianos "siguen apostando aún en contextos complejos"

El gobernador Rogelio Frigerio participó este martes del cierre de la asamblea anual del Consejo Empresario de Entre Ríos (CEER), que se desarrolló en la ciudad de Paraná. Allí destacó el rol del sector privado y remarcó el potencial productivo de la provincia.

Durante su intervención, el mandatario provincial hizo referencia al entramado empresarial entrerriano frente al contexto económico. Sostuvo que "han sido dos años difíciles para todos los que estamos acá, pero esa dificultad no ha hecho mella en el optimismo", sostuvo y agregó: "Cada día, esa idea que yo tenía como candidato de que los entrerrianos daban para mucho más, lejos de debilitarse, sigue creciendo", afirmó.

En ese marco, Frigerio valoró la respuesta del sector privado ante las herramientas impulsadas desde el Estado. Por ejemplo, "cuando ponemos sobre la mesa instrumentos como el RINI o logramos destrabar restricciones energéticas, se avanza". En ese sentido, afirmó que "eso demuestra que hay una fuerte vocación por seguir apostando, aún en contextos complejos".

Asimismo, subrayó que "eso demuestra que hay avidez del sector privado", que continúa apostando "aunque a veces parezca irracional, pero no lo es, porque detrás de esa decisión hay cuestiones muy objetivas que indican que es una apuesta ganadora". En esa línea, remarcó que "nosotros somos ganadores, tenemos que demostrarlo y en ese proceso estamos".

Desde el CEER, el presidente Ramiro Reiss afirmó que el sector que representa tiene "compromiso para el desarrollo de la provincia que, en muchísimos casos, es coincidente con las ideas principales del gobernador y el norte hacia donde quiere llevar a Entre Ríos".

"Está transmitiendo el cambio cultural y filosófico de la provincia, orientado al desarrollo y crecimiento del sector privado, donde el gobierno tiene que colaborar y no ser un obstáculo para generar trabajo genuino formal, de calidad, que mejore los ingresos de la sociedad", subrayó.

Fueron parte de la actividad junto al gobernador el secretario de Industria, Catriel Tonutti, y la secretaria de Comercio, Minería y Desarrollo Emprendedor, Noelia Zapata.