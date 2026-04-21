DD.HH: Denuncian que el Gobierno provincial abandonó su rol en los juicios de lesa humanidad

El juicio por la causa de lesa humanidad "Stur II" se inició este lunes en Concepción del Uruguay bajo un clima de tensiones institucionales. El conflicto se originó por la fallida participación del Registro Único de la Verdad (RUV) como amicus curiae: la presidenta del tribunal impidió la actuación de la abogada Nazareth de Rolandelli al no estar formalmente acreditada en el expediente. Para la Rodher esta situación sería una consecuencia directa de la reciente reestructuración del organismo, que incluyó el despido de profesionales experimentados en el área.

Ante este revés judicial, la titular del RUV, María Emma Bargagna, se ausentó de la segunda jornada alegando otros compromisos, lo que dejó debilitada la representación del Estado provincial en el proceso.

En el plano estrictamente judicial, el debate oral analiza crímenes cometidos durante la última dictadura contra diez militantes del Partido Comunista, incluyendo secuestros y torturas en dependencias de Gendarmería Nacional. Los principales acusados son los exoficiales Roberto Caserotto y Néstor Gómez del Junco. Durante las primeras audiencias, el tribunal escuchó testimonios desgarradores, como el de Gabriela Montesino, quien relató su secuestro siendo apenas una niña, reafirmando la gravedad de los delitos juzgados en esta etapa de la causa.

Tras estos sucesos, la Rodher emitió un duro comunicado en el que vincula la incomparecencia del organismo provincial con un "desmantelamiento deliberado" de las áreas dedicadas a la Verdad y Justicia. Según la Red —que agrupa a más de una decena de asociaciones de familiares y sobrevivientes—, la ausencia no es un error administrativo, sino una "definición política" de la actual gestión.

A continuación, se reproduce de manera íntegra el comunicado emitido por la entidad:

Comunicado de la Rodher

“Desde la Red de Organismos de Derechos Humanos de Entre Ríos (RODHER) expresamos nuestro más enérgico repudio y profunda preocupación ante lo sucedido en el inicio del juicio por delitos de lesa humanidad que comenzó el día de ayer en el Tribunal Oral Federal de Concepción del Uruguay”.

“Se trata de un juicio oral y público donde se investigan crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico-militar contra militantes políticos en nuestra provincia. Estos procesos no son un trámite más: son conquistas del pueblo argentino en su lucha por la memoria, la verdad y la justicia”.

“En este marco, resulta inadmisible la ausencia de la representación del organismo provincial que debía intervenir como amicus curiae. Esta situación no es casual ni aislada: es la consecuencia directa del vaciamiento de las políticas de derechos humanos en Entre Ríos y, en particular, del desmantelamiento del Registro Único de la Verdad (RUV)”.

“Desde hace tiempo venimos denunciando el desplazamiento y despido de cuadros técnicos con trayectoria, la pérdida de equipos de trabajo y el debilitamiento deliberado de áreas fundamentales. Lo ocurrido en estas audiencias es la confirmación concreta de ese proceso”.

“A 50 años del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, no vamos a naturalizar que el Estado provincial se retire de estos juicios. No es desorganización: es una definición política. Cuando el Estado se ausenta en un juicio de lesa humanidad, no es neutral. Está tomando posición”.

“Exigimos al gobierno provincial que revierta de inmediato esta situación, restituya las capacidades institucionales destruidas y garantice el acompañamiento efectivo en todas las causas de lesa humanidad”.

“Frente al silencio y el vaciamiento, reafirmamos nuestra lucha inclaudicable memoria, verdad y justicia”.

Son 30.000

Fue genocidio.

No olvidamos, no perdonamos, no nos reconciliamos.

¡NUNCA MÁS!

Red de Organismos de Derechos Humanos de la Provincia de Entre Ríos -RODHER-: Comisión Permanente de DDHH de Colón; Comisión Memoria, Verdad y Justicia de Concepción del Uruguay; Asociación de Familiares y Amigos de Desaparecidos de Entre Ríos (AFADER); Madres de Plaza de Mayo Gualeguaychú; H.I.J.O.S. Regional Paraná; H.I.J.O.S. Regional Concordia; Familiares de Detenidos Desaparecidos de Concordia; Familiares de Detenidos Desaparecidos de Concepción del Uruguay; Liga Argentina por los Derechos Humanos; Asociación de Ex Presos La Solapa de Paraná; Memoria Colectiva de Villaguay; Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de Gualeguay. (APFDigital)