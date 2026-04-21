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Política OBRA

El gobierno adjudicó la obra para finalizar el nuevo edificio de la escuela técnica de Larroque

El Gobierno de Entre Ríos adjudicó la obra para finalizar el nuevo edificio de la escuela de Educación Técnica Nº 4 Pablo Roberto Broese, de Larroque, en el departamento Gualeguaychú.

21 Abr, 2026, 18:39 PM

Los trabajos permitirán fortalecer la infraestructura educativa y brindar mejores condiciones para la formación técnica, con una inversión superior a los 1.671 millones de pesos.

 

El Ministerio de Planeamiento e Infraestructura firmó el contrato correspondiente a la terminación del nuevo edificio escolar, una obra financiada por el Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET). Se trata de una obra largamente esperada por la comunidad educativa, que beneficia a más de 160 estudiantes, garantizando espacios adecuados para el desarrollo académico y técnico.

 

En la licitación de la obra se presentaron diez empresas oferentes. Luego del proceso administrativo correspondiente, se adjudicaron los trabajos a la firma Traza S.A., con un monto de 1.671.285.613 pesos y un plazo de ejecución de 240 días corridos.

 

El ministro de Planeamiento e Infraestructura, Hernán Jacob, destacó que "es una enorme satisfacción que este proyecto avance, y que prontamente pueda ejecutarse y concretarse. La construcción de la escuela técnica significa brindarles a los jóvenes de Larroque y localidades cercanas, un espacio de formación técnica de calidad y fortalecer el desarrollo profesional".

 

Detalles de la obra

Los trabajos contemplan la finalización del nuevo edificio, emplazado sobre calle 25 de Mayo Nº 154, que será ejecutado mediante construcción tradicional, respetando los materiales utilizados en la etapa anterior para garantizar uniformidad en la terminación.

 

El establecimiento contará con un sector pedagógico integrado por siete aulas comunes, mediateca, sala de informática, laboratorio de ciencias y un salón de usos múltiples con sanitarios y cocina. Además, dispondrá de espacios adaptados para personas con movilidad reducida, sanitarios con vestuarios en el área de talleres y sectores administrativos destinados a dirección, vicedirección, coordinación pedagógica, regencia, preceptoría, sala docente y portería.

 

En cuanto a los talleres, estarán equipados para el ciclo básico con áreas de carpintería, electricidad, máquinas y herramientas; mientras que para el ciclo superior se incorporará un laboratorio de mediciones eléctricas. También se sumarán oficinas específicas para jefatura de taller y un depósito.

 

Secretaría de Comunicación y Prensa del Gobierno de Entre Ríos

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