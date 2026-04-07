Frigerio analizó con intendentes justicialistas la situación de los municipios y la caída de recursos

Durante la reunión, el mandatario expuso el escenario actual y señaló que "los números definitivos muestran que la caída de los recursos provinciales ha sido incluso superior a la de los municipios", y remarcó que se trata de "un dato objetivo que refleja la realidad".

En ese marco, subrayó que la situación de los gobiernos locales es heterogénea y que "no existe una única realidad", ya que conviven municipios con distintos niveles de endeudamiento y capacidades financieras. "Hay jurisdicciones con recursos disponibles y otras con fuertes limitaciones, en un contexto que es, sin dudas, muy complejo", explicó.

En relación a la discusión sobre los recursos, Frigerio sostuvo que "si se plantea avanzar en la incorporación de determinados fondos al esquema de coparticipación, no voy a oponerme", y reafirmó su disposición al diálogo para encontrar alternativas que contemplen las distintas realidades.

Asimismo, valoró el esfuerzo de los intendentes y afirmó: "Sé que muchos están haciendo un gran esfuerzo para sostener sus municipios en este contexto, y eso es algo que valoro".

"Voy a estar siempre del lado de quienes hacen el esfuerzo de gestionar en un contexto de recursos cada vez más escasos. Tenemos que trabajar en conjunto para mejorar la calidad del gasto público y evitar que recursos que son de todos se destinen a sostener desequilibrios estructurales, en lugar de invertirse en obras y servicios que mejoren la vida de la gente", concluyó.

El intendente de Villaguay, Adrián Fuertes, agradeció la respuesta inmediata por parte de las autoridades provinciales ante el pedido de la Liga de reunirse y la presencia de todo el equipo de gestión. "Vinimos a proponer ideas para que el gobernador las analice con sus funcionarios. Entendemos la situación que se está afrontando, sabemos cuál es la situación económica del país y cómo eso impacta en los recursos que llegan a la provincia y los municipios", expresó Fuertes y agregó la importancia de trabajar "hombro con hombro para defender los intereses de los entrerrianos". Así lo informó la página oficial del gobierno entrerriano.

¿Reunión picante?

Según la página Sociedad Política, “la discrecionalidad en el reparto de recursos fue otro de los planteos que llevaron los intendentes en relación a adelantos de fondos que recibieron determinados municipios. “No hay coparticipación pero sí fondos para municipios amigos”, reclamaron. El gobernador manifestó no estar al tanto de esa situación y se comprometió a revisar: “Lo voy a estudiar”.

Además, hubo quejas por la absorción de gastos que corresponden a la provincia. “La situación es insostenible”, expresaron.