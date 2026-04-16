Frigerio se reunió con intendentes vecinalistas para optimizar la gestión

Los mandatarios locales pudieron transmitir de manera directa las necesidades urgentes y los reclamos prioritarios de sus respectivas comunidades, y se acordó establecer una agenda de tareas compartida para una gestión más eficiente en todo el territorio.

Al respecto, el secretario de Gobiernos Locales, Ricardo Vales, explicó que "son reuniones de trabajo y de escucha que hace el gobernador" y consideró que resultan "muy productivas porque el gobernador tiene de primera mano los reclamos, las necesidades y la discusión de quienes saben las prioridades de cada comunidad".

En tanto, el intendente de Cerrito, Ulises Tomassi, definió al encuentro como "muy fructífero" porque "se pudo intercambiar y analizar la situación económica financiera de cada uno de los municipios y de la provincia. Sabemos que es un contexto difícil en el cual estamos aunando esfuerzos para trabajar de manera coordinada y lograr pequeños beneficios en cada una de nuestras comunidades", dijo.

También se abordaron "las necesidades de cada uno de los municipios, tratando de encontrar estrategias y políticas públicas que permitan llevar adelante acciones que redunden en beneficios para cada uno de nuestros vecinos".

"Sabemos de las necesidades que la gente tiene. Somos los primeros receptores de cada una de estas demandas, pero obviamente que los recursos por ahí siempre son escasos y tenemos que tratar de ser lo más eficientemente posible en la implementación de las distintas estrategias para llegar a soluciones para cada uno de los vecinos", remarcó.

A modo de cierre, Tomassi adelantó que "cada uno se lleva tareas para seguir trabajando en conjunto coordinadamente con lo que es la provincia", concluyó.

Junto al gobernador, estuvieron los ministros de Gobierno y Trabajo, Manuel Troncoso; de Hacienda y Finanzas, Fabián Boleas; de Salud, Daniel Blanzaco; y de Seguridad y Justicia, Néstor Roncaglia; y el secretario General de la Gobernación, Mauricio Colello.

Secretaría de Comunicación y Prensa del Gobierno de Entre Ríos

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