Tras la renuncia de Fernando Bearzi, asumió Guillermo Arancibia como nuevo director ejecutivo de la ANSES

Fernando Bearzi presentó este martes su renuncia al cargo de director ejecutivo de ANSES, y en su lugar asumirá Guillermo Arancibia, quien se convierte en el cuarto titular de la entidad en la era Milei.

Bearzi había asumido en febrero de 2025, después de desempeñarse como subdirector del organismo.

Guillermo Arancibia es Licenciado en Economía por la Universidad Nacional de Córdoba y cuenta con un posgrado en especialización financiera de la Universidad de Belgrano. Posee más de 30 años de trayectoria en el sector público, la investigación académica y la consultoría.