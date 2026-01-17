Volvieron los Corsos Populares Matecito con murgas, conjuntos y mascaritos

Este viernes se realizó la noche inaugural de la edición 2026 de los Corsos Populares Matecito en el circuito comprendido por parte de la pasarela del Corsódromo y que se extiende hasta la intersección de Cándido Irazusta y Churruarín.

El regreso de esta tradicional celebración barrial contó con un importante marco de público que acompañó el desfile y disfrutó del colorido, la música y el espíritu comunitario que caracteriza al Matecito.

La apertura contó con la presencia del intendente Mauricio Davico; el jefe de Gabinete, Luciano Garro; el secretario de Gobierno y Modernización, Manuel Olalde; el secretario de Desarrollo Humano, Juan Ignacio Olano; y los concejales Raymundo Legaria, María José Carro y Juan Pablo Castillo; entre otras autoridades municipales.

Durante la jornada, el Intendente destacó el valor de los corsos populares como expresión cultural genuina de los barrios y remarcó el trabajo conjunto que se realiza entre el Municipio y los grupos participantes.

En ese marco, señaló que este año se amplió el acompañamiento a las agrupaciones, el cual pasó de 14 a 17 agrupaciones; y que el total de ayudas, subsidios y aportes económicos aumentó un 300 % con respecto al año pasado “porque creemos en la fidelidad del apoyo y en la importancia de sostener estas expresiones culturales que nacen desde la comunidad”.

Homenaje

Uno de los momentos más emotivos de la noche fue el homenaje a Marina Correa, reconocida referente del carnaval local y exdirectora de la murga “Tres Deseos”. Su trayectoria murguera comenzó en 2001 y desde entonces se desempeñó como directora y transformó su casa en un espacio de encuentro y creación colectiva para los integrantes del grupo. En reconocimiento a su vida y dedicación al carnaval, la edición 2026 de los Corsos Populares Matecito lleva su nombre.

A lo largo del desfile participaron las siguientes murgas y conjuntos carnavalescos: Esencialmente Divertidos, Tropicales del Sur, Heredando Raíces, Revolucionarios del Guevara, Los Vacantes, Renacer de los Auténticos, 3 Deseos, Caciques del Norte, Los Cocoliches, Mainumby, Colombianos, Los Purretones, Los Joelitos y Vieja Fantasía.

La evaluación de la primera noche estuvo a cargo de un jurado integrado por referentes del carnaval y las artes escénicas. En el rubro Danza participaron Candela Gómez y Liliana Betsabé Perpoli; en Vestuario, Fabián Dumuncet y Raulo Galarraga; y en Música, Paulina Lemes y Santiago Veronesi.

Como novedad de esta edición, se destacó la participación de los Mascaritos, una tradición histórica del Matecito que volvió a decir presente con más de 60 participantes, aportando color, humor y memoria a la celebración. Quienes deseen sumarse a esta iniciativa pueden inscribirse ingresando a https://gualeguaychu.gov.ar/corsos.

Además, la noche contó con la participación de la murga uruguaya Comparsa Mamba Negra y la comparsa Nueva Generación, sumando diversidad y riqueza artística al desfile. La presencia de las comparsas uruguayas acercó al público el candombe, expresión cultural afro-uruguaya declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO.

En este marco, acompañó la jornada una delegación oficial del Departamento de Río Negro, Uruguay, integrada por el director general de Desarrollo Humano, Rodolfo Casanova, junto a Rossana Soria; el director general de Turismo, Carlos Fagetti; el director de Deportes, Matías Belbey; el director de Cultura, Leonardo Martínez Russo; el subdirector de Cultura, Rafael Olid; la alcaldesa de la ciudad de Young, Cecilia Rodríguez y la encargada de Museos, Andreina Bazzino.

La jornada contó con la presencia de vendedores ambulantes, feriantes y cantinas a cargo de instituciones locales, lo cual consolidó el carácter comunitario y solidario del evento.

Desde la Dirección de Cultura se agradeció especialmente el trabajo articulado de las áreas municipales que acompañaron el desarrollo de la noche, entre ellas la Subsecretaría de Salud y la Dirección de Defensa Civil, garantizando un evento cuidado, ordenado y seguro para el público y los participantes.