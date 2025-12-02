Recuperan un desfibrilador sustraído de la cabecera del puente Méndez Casariego

A través del sistema de monitoreo del Comando Radioeléctrico, se observó que pasada las 00:30, un individuo levantó la tapa del tótem y retiró el dispositivo, mientras era acompañado por otras tres personas, desplazándose luego hacia la zona sur del puente.

Personal policial constató la faltante de un desfibrilador ubicado dentro de un tótem sanitario instalado en la cabecera del Puente.

De inmediato se inició un operativo de búsqueda por el Parque Unzué, donde en un edificio abandonado (baños de empleados de comercio) se localizó a tres sujetos cuyas características coincidían con las registradas en las cámaras.

Al inspeccionar el lugar, la policía encontró una bolsa plástica transparente que contenía un desfibrilador modelo “AED”, con etiqueta identificatoria.

Los individuos fueron aprehendidos y el desfibrilador sustraído quedó secuestrado.