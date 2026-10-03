Tras la inestabilidad, llegan días más parecidos a la primavera en Gualeguaychú

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Gualeguaychú indica una gradual mejoría en las condiciones atmosféricas tras las precipitaciones registradas durante las últimas horas. Los organismos de control meteorológico han anunciado el cese de alerta para la región, lo que trae alivio y marca el final temporario de los fenómenos de inestabilidad más intensos que afectaban a la zona del sur entrerriano.

De cara al domingo, las condiciones de tiempo bueno se afianzarán de forma notable en todo Gualeguaychú y sus alrededores. Se prevé una jornada agradable, con la presencia de neblinas matinales que darán paso a un cielo parcialmente nublado y a un notable ascenso de la temperatura máxima, la cual se ubicará rondando los 22 °C o 23 °C.

Este panorama de estabilidad atmosférica se mantendrá durante el inicio de la próxima semana, permitiendo disfrutar de amaneceres frescos y tardes más cálidas sin riesgos de alertas meteorológicas. No obstante, se recomienda mantenerse actualizado con los reportes oficiales ante cualquier cambio repentino en el pronóstico a mediano plazo.

Las temperaturas mínimas oscilarán entre los 10 y los 12 grados.