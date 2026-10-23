Tenía arresto domiciliario y fue encontrado mientras trataba de robar

El hecho ocurrió alrededor de las 01:35 h de este viernes, cuando efectivos policiales del Comando Radioeléctrico que realizaban recorridas preventivas por la zona de San José y San Juan observaron a un individuo sobre la vereda, junto a un camión repartidor que se encontraba estacionado.

Al advertir la presencia del móvil policial, el hombre emprendió la fuga hacia la vereda de enfrente, donde fue interceptado e identificado por los uniformados. Según se informó, el sujeto seria conocido en el ámbito policial y se constató que tenía una medida de arresto domiciliario vigente.

Asimismo, los efectivos advirtieron que el individuo habría ingresado al interior del camión repartidor.

Ante esta situación, se dio intervención al fiscal auxiliar de Propiedad en turno, quien dispuso la aprehensión del sospechoso de 38 años y la realización de las actuaciones correspondientes.